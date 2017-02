1 op de 3 Nederlandse mannen draagt versleten ondergoed

Mannen kunnen maar moeilijk afscheid nemen van hun vertrouwde ondergoed. Maar liefst 1 op de 3 (37%) van de Nederlandse mannen loopt regelmatig in een versleten onderbroek. Ook al vallen de gaten erin, ze blijven ermee rondlopen. Dat blijkt uit onderzoek van Zeeman die wilde weten of het écht zo slecht gesteld is met het ondergoed van de man. In totaal werden 1.225 vrouwen ondervraagd in vier landen. In Nederland waren dit 305 vrouwen. Gevraagd werd ook waarom en dit is wat mannen volgens deze vrouwen als reden geven:

38% interesseert ondergoed niets

29% vindt dat de oude onderbroek zo lekker zit

33% heeft geen zin om er tijd in te steken

19% merkt niet eens dat hij versleten is

12% is er erg aan gehecht

Wat vinden de vrouwen ervan?

Ik zeg er wel eens iets van 34%

Ik gooi zijn (te) versleten onderbroeken weg 59%

Ik koop nieuwe onderbroeken voor hem 51%

Niets, het maakt mij niet uit / dat is zijn eigen keuze 10%