1 op de 5 Nederlanders neemt dikke collega niet serieus

Ruim twintig procent van de werkende Nederlanders stoort zich aan te dikke collega’s. Ook geeft ruim 53 procent van de respondenten aan dat zij zich ergeren wanneer collega’s zich ziek melden terwijl ze er een ongezonde levensstijl op na houden. Dit blijkt uit onderzoek van BoxBites naar eetgewoonten op het werk.

Vooral de mannen scoren het hoogst. Bijna een kwart van de mannen (24 procent) geeft namelijk aan zich aan een dikke collega te storen. Bij de vrouwen is dit percentage 17 procent. Ook vinden mannen hun te dikke collega’s minder professioneel.

Ruim 53 procent van de werkenden stoort zich aan collega’s die zich ziekmelden, maar er een ongezonde levensstijl op nahouden. Opvallend is dat voornamelijk personen met een fulltimebaan en jonge gezinnen met kinderen tot 12 jaar zich het meest storen aan een collega die ongezond leeft en daardoor vaker afwezig is. Respectievelijk geeft 57 procent en 63 procent aan zich te storen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 75 procent geen rekening houdt met een lijnende collega, wat tegenstrijdig is ten opzichte van het percentage dat zich ergert. Opvallend is dat voornamelijk mannen aangeven niet of nauwelijks rekening te houden met collega’s die een dieet volgen of gezonder proberen te eten. Liefst 81 procent van de mannen houdt geen rekening met een lijnende collega, tegenover 66 procent van de vrouwen.