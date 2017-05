10 aanvaardbare redenen om het uit te maken

Als je op een punt in je relatie bent gekomen waarop je het eigenlijk niet meer ziet zitten, zou je je er niet slecht door moeten voelen. Als je denkt dat je gelukkiger bent zonder hem, dan is het iets wat je moet doen. Voel je niet te schuldig, want hieronder hebben we allemaal volkomen aanvaardbare redenen om het uit te maken met de man in je leven.

1. Je voelt geen vonk

Soms ben je met een geweldige man van wie je zou moeten houden, maar dat doe je niet. Als er geen vonk is, horen jullie twee bij elkaar. Aardig zijn is belangrijk, maar het is niet het enige wat je nodig hebt in een relatie.

2. Je voelt je niet fysiek tot hem aangetrokken

Fysieke aantrekkingskracht is belangrijk en doet er zeker toe. Je zult geen man vinden die er perfect uitziet, maar je moet blijven zoeken naar een man waarvan je vindt dat hij iets heeft.

3. Hij verveelt je

Soms zijn de mooiste mannen de meest saaie mannen. Als je met iemand date die je op de eerste date verveeld, dan gaat het waarschijnlijk niet beter worden. Hoe meer je elkaar ziet, hoe moeilijker het is om met nieuwe dingen te komen om over te praten.

4. Je vindt iemand anders leuk

Het kan gebeuren dat je gevoelens voor iemand anders hebt ontwikkelt. Echter, als je je gevoelens wilt aanpakken, dan zal je je huidige relatie moeten verbreken. Het is beter om hem nu te verlaten dan hem te bedriegen.

5. Je mist je single leven

Sommige vrouwen kunnen niet single zijn, maar andere vrouwen houden ervan. Als je deel uitmaakt van de laatste groep, dan is er niets mis mee dat je het uitmaakt om opnieuw single te zijn. Dat is jou keuze.

6. Je kan je geen toekomst met hem voorstellen

Het maakt niet uit hoeveel je van een man houdt. Als je niet denkt dat je met hem gaat trouwen en zijn kinderen gaat krijgen, dan is het goed om hem te verlaten. Als je einddoel is om iemand te vinden om de rest van je leven mee door te brengen, dan heeft het geen zin om je tijd te verspillen met iemand waarvan je weet dat hij het uiteindelijk niet wordt.

7. Je hebt geen reden om te blijven

Je zou een aantal redenen moeten kunnen noemen waarom je je vriend leuk vindt en/of van hem houdt. Als je niets goed van hem denkt, waarom ben je dan bij hem? Als er geen reden is om te blijven, dan moet je opstaan en gaan.

8. Hij steunt je doelen niet

Als hij je waarden, doelen of wensen niet respecteert, dan is het tijd te vertrekken! Een man die echt ondersteunend en waardig is, zal er altijd voor je zijn.

9. Hij is te plakkerig

Ja, het is leuk om van alles met je geliefde te doen in het begin, maar na een tijdje weet je dat het irritant kan worden als je niet zelf je ding kunt doen. Maak het niet direct uit maar praat erover. Als hij het nog steeds normaal vindt, dan is het tijd om verder te gaan.

10. Je kan hem niet vertrouwen

Deze is simpel en eenvoudig – als hij liegt of als je niet kunt vertrouwen wat hij zegt of doet, dan is het direct tijd om op te stappen. Verspil je tijd niet aan iemand die je niet kunt vertrouwen, want er is geen toekomst in een relatie zoals deze.