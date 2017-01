10 beauty voordelen van kokosolie

Misschien gebruik je al kokosolie in de keuken, maar wist je dat ook een aantal van je schoonheidsproducten kunt vervangen voor deze wonder olie? Kokosolie kent vele voordelen voor ons beauty regime. Het werkt geweldig voor de huid, haar, nagels en ook de tanden. We zetten hier 10 beauty voordelen op een rij.

1) Moisturizer

Kokosolie kun je heel gemakkelijk gebruiken als een vochtinbrengende crème. Het werkt geweldig en voelt niet vettig aan zoals vaak gedacht wordt.

2) Haarmasker

Kokosolie toepassen op je haar zorgt voor pluisvrij, glanzend mooi haar.

3) Lippenbalsem

Ook op je lippen doet kokosolie het goed. Droge lippen zijn verleden tijd met een likje kokosolie erop.

4) Make-up remover

Met kokosolie kun je snel en effectief make-up van je ogen en gezicht weghalen.

5) Het witter maken van tanden

Kokosolie kan gebruikt worden als een natuurlijke mondspoeling, en na ongeveer 5 dagen krijg je wittere tanden.

Neem een ​​eetlepel kokosolie in je mond en gorgel voor 10 tot 20 minuten.

6) Body Scrub

Ja, ook als body scrub is kokosolie te gebruiken.

7) Booster voor de wimpers

Voordat je gaat slapen, breng een paar druppels kokosolie aan op je wimpers. Dit zorgt voor dikke en lange wimpers in slechts een week.

8) Booster voor de wenkbrauwen

Breng een paar druppels aan op je wenkbrauwen om ze dikker te maken.

9) Scheercrème

Scheerschuim is een dure cocktail van chemische stoffen die je beter niet kunt gebruiken. Kokosolie daarentegen, is goedkoop, natuurlijk en ruikt lekker. Plus, je benen blijven lekker gehydrateerd.

10) Haarolie

Kokosolie is ideaal als haarolie. Zet het wel alleen ’s nachts op je haar en was het de volgende ochtend uit. Dit voorkomt ook haaruitval.