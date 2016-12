Daten, je houdt ervan of niet. Wat zeker is is dat daten ons verandert. Er zijn goede dates, dramatische dates en leuke dates, en allemaal zijn anders. Niet elke date zal perfect zijn, maar met wat inzicht kun je betere keuzes maken in de toekomst en misschien zelfs een perfecte partner vinden. Hier 10 dingen die je leert van daten.

1. Converseren en luisteren zijn belangrijk

Als er op een date niet gesproken wordt, zal het waarschijnlijk de laatste zijn. Je wilt iemand waarmee je een gesprek kunt voeren en die eerlijk is. Een goed gesprek is de basis voor een gezonde relatie, dus zullen jullie beide een bijdrage moeten leveren aan het gesprek. Net zoals luisteren belangrijk is, anders kunnen jullie geen gesprek voeren.

2. Dingen lopen fout om een reden

Toekomstplannen en persoonlijke voorkeuren zijn van belang. Als je jezelf beloofd hebt dat je nooit met iemand die rookt of geen kinderen wilt zal daten, blijf hierbij en wacht tot je iemand tegenkomt die wel aan je behoeften voldoet. Je zult veel gelukkiger zijn.

3. Je bent geweldig

Eerste date gesprekken eindigen meestal met het gevoel dat je geinterviewd wordt, dus spreek jezelf moed in! Het kan geen kwaad om een paar dingen in gedachten te houden die je terloops tijdens een gesprek kan brengen indien het nodig is.

4. Je “type” is irrelevant

Of je nu op dates bent gegaan met nerds of trendy hipster types, je levenslange partner kan iedereen zijn. Een “type” bestaat niet.

5. Je moet jezelf niet verontschuldigen

De juiste persoon zal je nooit het gevoel dat je je moet verontschuldigen voor je uiterlijk of persoonlijkheidskenmerk. Een goede date zal je zelfvertrouwen vergroten en zorgen voor een veilige omgeving.

6. Mannen en vrouwen kunnen geen vrienden zijn

“Laten we gewoon vrienden zijn” is code voor, “Ik ben verder gegaan.” Verspil geen tijd om vrienden te blijven met een ex. Het is een pijnlijke herinnering aan dingen die gewoon niet voorbestemd zijn en het kan voorkomen dat jullie verder gaan met jullie leven. Richt je aandacht op het hier en nu.

7. Je moet vertrouwen jezelf

Je instinct is belangrijk. De meeste mensen kunnen binnen de eerste paar minuten (sommigen seconden) een goede eerste indruk krijgen. Deze eerste indrukken zijn meestal vrij accuraat. Als je vrienden nodig hebt om je te overtuigen om je date nog een kans te geven, is er waarschijnlijk niet genoeg chemie.

8. Je tijd is kostbaar

Tijd doorbrengen met een date omdat je het echt wilt is een investering in je toekomst, dus het is goed om een ​​beetje te ontspannen en te genieten van jullie tijd samen. Als je het niet voelt, kun je er beter mee stoppen en verder gaan.

9. Je kunt dingen niet forceren

Als je te hard probeert, word je minder aantrekkelijk. Wees niet de wanhopige en behoeftige, maar in plaats daarvan, vertrouw op jezelf.

10. Je moet je leven leven

Er is geen reden om je leven uit te stellen, alleen maar omdat je Mr. Right niet tegen bent gekomen. Ga wandelen, neem een ​​kookles, of wat je leuk vindt. Hierdoor zal je je niet vervelen, en heb je genoeg om over te praten op je volgende date.