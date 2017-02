Misschien was het de bedoeling om vandaag vroeg op te staan, maar ben je gisteravond laat opgebleven. Nu moet je gehaast de deur uit. Wat zou je doen als je vroeg was opgestaan? Was je productief gisteravond? Als je vroeg naar bed gaat en de dag vroeg begint krijg je meer dingen gedaan. Hier zijn 10 dingen die je had kunnen doen als je vroeg was opgestaan.

1. Trainen – De beste tijd om te trainen is aan het begin van de dag. Wat beter dan wakker te worden en actief te zijn. En je weet dat als je wacht tot na het werk … er waarschijnlijk niets van terecht komt.

2. Lezen – Wil je meer lezen, maar kan je geen rustige tijd vinden om het te doen? Lees vroeg en begin je dag met nieuwe ideeën en verhalen.

3. Denken – Een van de beste tijden om te komen met nieuwe ideeën is aan het begin van de ochtend. Je zult merken dat je veel ideeën hebt die je onderbewustzijn bedachten terwijl je sliep.

4. Haal in – Controleer je to do lijst. Nu is de tijd om dingen in te halen en eventuele laatste taken die je gisteren niet kon afmaken te doen.

5. Maak een plan – Voordat je de dag begint, maak een plan. Controleer je agenda en weet wat je verplichtingen zijn. Herzie en voeg dingen toe aan je to do lijst. Maak een plan hoe je het gaat verwezenlijken.

6. Werk aan dat grote project – Zoek je extra tijd om te werken aan dat grote project wat je voor ogen hebt? Sta vroeg op en maak daar elke dag tijd voor, wat het ook is.

7. Voer die taak uit die je allang wilt doen – Welke taak ligt al weken op je to do lijst? (of maanden!) Zorg dat je het nu gedaan krijgt, terwijl je het je onverdeelde aandacht kunt geven.

8. Bereid je voor op je dag – Het hebben van een plan is goed. Maar het echte geheim is om je voor te bereiden voor de dag. Weten wat je moet doen en klaar zijn om het te doen zijn twee verschillende dingen.

9. Relax – Terwijl iedereen ligt te slapen is het een geweldige tijd om gewoon te ontspannen. Als je een moeder bent, kan dit het enige rustige moment van de dag zijn. Geniet van de rust en stilte.

10. Neem een voorsprong – Ga je gang en aan de slag met je to do lijst! Handel een aantal van je meest gevreesde taken af, nog voordat de dag begint.