10 dingen waar je niet over moet praten op een eerste date

Eerste dates zijn leuk en spannend! De nieuwheid van een eventuele komende relatie en wat er allemaal kan komen, zorgt er ook voor dat we het zo goed mogelijk willen aanpakken. Maar je wilt natuurlijk voorzichtig zijn over wat je praat op een eerste date. Er zijn enkele onderwerpen die je beter niet kunt bespreken totdat je een vaste relatie hebt. Houd het licht en casual door deze 10 onderwerpen te vermijden op een eerste date.

1. Je ex

Zonder twijfel kan je heel wat verhalen vertellen over je ex en de relatie die je met hem had. Je eerste date met een nieuwe man is niet het moment om dat te doen. Als je uiteindelijk een vaste relatie hebt, kan je overwegen om een aantal dingen over je ex te delen als je het gevoel hebt dat het kan. Tot die tijd, richt je op het leren kennen van elkaar.

2. Je seksuele geschiedenis

Dit is iets wat je waarschijnlijk op een bepaald punt wilt delen, maar het is niet een onderwerp voor een eerste date. Wacht tot het onderwerp een keer ter sprake komt als jullie elkaar langer kennen.

3. Je slechte gewoonten

Houd deze voor je! Altijd! We hebben allemaal slechte gewoonten en dat is slechts een deel van wie we zijn.

Maar de man in je leven zal ze snel genoeg ontdekken zonder dat je ze hem hoeft te vertellen.

4. Politiek

Je zou natuurlijk de politieke standpunten die iemand heeft willen weten als je daar een relatie mee krijgt, vooral als politiek voor jou belangrijk is. Maar eerste afspraakjes zijn niet de beste tijd voor dat gesprek. Eerste dates moeten leuk zijn, niet diep en emotioneel geladen. Wacht tot je weet dat je op weg bent naar iets meer serieuzer voordat je je zorgen maakt over dit onderwerp.

5. Problemen met vrienden of familie

Iedereen heeft weleens een paar problemen met vrienden of familieleden. Deze kunnen frustrerend zijn, en je wilt daar dan met iemand over praten. Maar de eerste keer date is niet de persoon hiervoor! Pas als je een serieuze relatie hebt kan je daar over beginnen.

6. Financiële problemen

Een financieel probleem is geen goed onderwerp voor een eerste date. Je hoeft echt niet te praten over je credit card schulden of het feit dat je te laat bent met het betalen van de huur of hypotheek. Dit maakt het gesprek niet echt leuk! Focus op de knappe man waarmee je bent en al het plezier dat jullie hebben.

7. Hoeveel kinderen je wilt

Natuurlijk is dit een serieus onderwerp die je wilt bespreken met de man waar je een toekomst mee wilt hebben. Maar je weet niet of de man waarmee je op een eerste date gaat de man zal zijn waarmee je een toekomst hebt. Totdat je het wel weet, blijf weg van onderwerpen die thuishoren in een vaste relatie.

8. Jezelf

Het is natuurlijk belangrijk om over jezelf te praten op een eerste date zodat de persoon te weten komt wie je bent. Maar niemand wil zitten en luisteren naar je levensverhaal op date 1, dus wacht met de conversatie op een later tijdstip. Toon wat interesse in hem.

9. Seks in het algemeen

Ja, de seksuele geschiedenis is hierboven al genoemd, echter, seks in het algemeen is een vrij smakeloos gesprek voor de eerste date. Praat niet over je favoriete positie, je seksuele fantasieën, of iets anders in die richting!

10. Je sterke en zwakke punten

Teveel praten over je sterke punten maakt je eigenwijs en vol van jezelf, dus doe dat niet. Ook over een lijst van je zwakke punten kun je beter niet praten, want dan zal hij je als zwak of erger zien, en kan hij je zwakke punten later tegen je gebruiken.