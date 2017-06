10 dingen om te onthouden wanneer alles fout gaat

Soms gaat er van alles fout in het leven. Maar het is verstandig jezelf eraan te herinneren dat er altijd iets is om dankbaar voor te zijn. Het maakt niet uit hoe goed of slecht je het hebt, je zou elke dag wakker moeten worden en dankbaar zijn voor je leven, want er is altijd iemand die er ergens anders wanhopig voor vecht. Kijk dus altijd naar wat je hebt, in plaats van wat je hebt verloren. Hier zijn een paar dingen om je te helpen motiveren wanneer je ze het meest nodig hebt:

1. Pijn is onderdeel van groeien.

2. Alles in het leven is tijdelijk.

3. Piekeren en klagen verandert niets.

4. Je littekens zijn symbolen van je kracht.

5. Elk klein strijd is een stap vooruit.

6. Negativiteit van andere mensen is niet jou probleem.

7. Je kan altijd om hulp vragen.

8. Uiteindelijk komt alles goed.

9. Het beste wat je kunt doen is om door te gaan.

10. Veel van dit doet er niet toe in de toekomst.