10 dingen om te overwegen wanneer je een trouwlocatie uitzoekt

Bij een bruiloft hoort natuurlijk de perfecte locatie. Als je zelf de bruiloft gaat organiseren, zal jij deze dus moeten uitzoeken. Hier dan ook een aantal dingen die je moet overwegen voordat je je droomlocatie boekt.

1. Krijg je waar voor je geld?

Zoals we allemaal weten, zijn huwelijken vrij prijzig en niet iedereen kan zich van alles veroorloven. Daarom is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat je waar krijgt voor elke cent die je uitgeeft. Als de locatie alles is waar je ooit van hebt gedroomd en je kan het betalen, dan zit je goed. Denk er niet te lang over na, zet het vast!

2. Is het de beste locatie voor je thema?

Als je een thema hebt bepaald voor je bruiloft, moet je er ook voor zorgen dat de locatie past bij het thema. Hoewel het geen ramp hoeft te zijn, kan de verkeerde locatie ervoor zorgen dat het niet zo wordt als hoe jij het in gedachten had.

3. Zullen je familie en vrienden er makkelijk kunnen komen?

Je wilt natuurlijk dat de locatie van de bruiloft wordt waar je altijd al over hebt gefantaseerd, maar je wilt er ook voor zorgen dat je gasten wel kunnen komen. Denk goed na om te bepalen of de belangrijkste mensen in je leven zullen kunnen komen, en als de locatie de moeite waard is als ze afwezig zullen zijn op je speciale dag.

4. Wat als er slecht weer is?

Als je de bruiloft buiten houdt, heb je een back-up plan nodig. Wat als het regent op de dag? Heb je een plan B achter de hand? Vergeet niet: het is altijd beter het zekere voor het onzekere te nemen.

5. Wat biedt de locatie?

Is alles inbegrepen? Of niet? Moet je je eigen decoraties brengen? Het is belangrijk om al deze informatie direct vanaf het begin te weten.

6. Is het geschikt voor je bruiloft’s feest?

Grootte doet er absoluut toe. Het maakt niet uit hoe leuk je een locatie vindt, als het niet groot genoeg is voor al je gasten, kun je beter een andere locatie zoeken.

7. Is het beschikbaar op de grote dag?

Het boeken van een dromerige locatie is altijd een competitief spel. Als je de locatie hebt gevonden, probeer dan zo spoedig mogelijk te reserveren.

8. Is er verzekering?

Er kan altijd van alles gebeuren, dus zorg ervoor dat je verzekerd bent voor onvoorziene dingen.

9. Is er een betalingsplan waaraan ik moet voldoen?

Kijk of je in staat bent om te onderhandelen over een afbetalingsplan. Sommige locaties kunnen een plan voor je uitwerken waarmee je comfortabel bent.

10. Wat zijn de deal breakers?

Compromis is de sleutel. Je kan van alles bedacht hebben, maar soms is het gewoon niet haalbaar. Bepaal wat je wel en niet kan doen op de locatie. Als niet alles kan, zorg er in ieder geval voor dat de essentiële dingen wel mogelijk zijn.