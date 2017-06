10 dingen om over te praten als de relatie wat serieuzer wordt

Als je al enkele dates hebt gehad met een potentiële nieuwe partner, en je je afvraagt waar het heen gaat, dan zullen jullie moeten praten. Zeker in de multiculturele samenleving van nu. Je kunt niet met iemand blijven daten alleen maar omdat je geniet van zijn gezelschap of dat hij er goed uit ziet. Dus, hier een lijst van dingen waar je over zou moeten praten voordat je verder gaat.

1. Hun familie, achtergrond en cultuur.

Het is gemakkelijk om jezelf te vertellen dat je van je partner houdt, en dat je wat en wie er nog meer met hem meekomen zal accepteren. Maar wat als hij bijvoorbeeld op een bepaalde manier is opgevoed die tegen jou principes in gaat? Of als hij door zijn religie een heel ander denk patroon heeft? Bespaar jezelf een gebroken hart en denk erover na.

2. Kijk naar de carrière aspecten en de financiën van je partner.

Omdat bij serieuzere relaties nou eenmaal gezamenlijke financiële beslissingen moeten worden genomen, is het verstandig hier over te praten. Wil hij een carrière die stabiliteit verzekert of zal hij risico’s nemen voor zijn passie? Wat is zijn bestedingspatroon? Spaart hij?

3. Hoe gaat je partner om met superieuren, collega’s, ondergeschikten, familieleden en de mensen die het minder hebben?

Natuurlijk zal hij om je te veroveren zijn beste beentje voort zetten, maar de manier waarop hij anderen behandelt, zegt veel over zijn karakter.

4. Weet wat zijn opvattingen zijn over het huwelijk en kinderen.

Is je partner gek op kinderen of kan hij ze niet uitstaan? Denk je dat er eens een huwelijk van komt, of vrees je dat? Hoe eerder je het weet, hoe beter.

5. Zorg voor basisregels over je relatie en trouw.

Staat hij open voor open relaties? Vindt hij dat flirten met iemand anders normaal is? Je hoeft niet alles direct te vragen, maar zorg dat je het weet naarmate de tijd vordert.

6. Wat is zijn kijk op politiek, de wereldzaken, religie, sociale kwesties en stigma’s?

Wat als hij een atheïst is of een vrome gelovige die gelooft dat niet-gelovigen rechtstreeks naar de hel gaan? Of als hij rechts is en jij links? Wanneer je een serieuze relatie hebt, wordt het onvermijdelijk dat gesprekken veel verder gaan dan liefde en romantiek.

7. Raak het gevoelige onderwerp van het feminisme!

Je wilt niet je kostbare tijd verspillen met een partner die praat over gelijkheid, maar daar niet naar handelt, en die beledigd is door je mening en rechten.

8. Delen jullie dezelfde idealen?

Hoewel het onmogelijk is voor twee personen om perfecte puzzelstukjes te zijn, is het belangrijk dat jullie dezelfde idealen delen. Zal het geen schok zijn als een van jullie bijvoorbeeld een dieren activist is, en de andere niet kan stoppen met het tonen van zijn leer collectie?

9. De compatibiliteit in de slaapkamer.

Fysieke compatibiliteit is een belangrijk criterium om te beslissen of je de relatie wilt voort zetten. Ja, seks is niet het belangrijkste in een relatie, maar het kan zeker zorgen voor een break-up.

10. Hoe je je gedraagt ​​met elkaar wanneer jullie meningsverschillen hebben.

Bij een relatie horen eenmaal meningsverschillen. De manier waarop jullie daarmee omgaan is een belangrijke factor in de relatie. Een relatie gaat verder dan liefde, romantiek en vlinders; het is zeker geen slecht idee om er meer rationeel denken in te investeren.