10 eigenschappen die je nodig hebt om succesvol te zijn in je carrière

Wat voor werk je ook doet, we moeten allemaal op een bepaald punt in ons leven hindernissen en tegenslagen overwinnen. Deze uitdagingen kunnen onoverkomelijk lijken, maar wat de succesvolle, of op zijn minst degenen die op hun weg zijn om succesvol te worden onderscheidt, is hun veerkracht en vertrouwen. Sommigen noemen het grit. Maar, het is het meest bekend als mentale weerbaarheid. Onderstaande eigenschappen bewijzen dat je mentaal weerbaar bent, en als je op zijn minst een paar van hen kan omarmen, ben je op de weg naar succes.

1. Emotionele intelligentie

Mensen die emotioneel intelligent zijn, zijn goed in het identificeren en omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen.

2. Loslaten dat het je recht is

Als je het idee laat gaan dat je op de een of andere manier de beste kansen in het leven verdient, dan zul je beter in staat zijn de uitdagingen aan te pakken als ze zich voordoen.

3. Flexibiliteit

Mentaal weerbare mensen zijn in staat om te zoeken naar verschillende oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Als je altijd hardnekkig vasthoudt aan dezelfde strategie, zul je alleen maar dezelfde resultaten krijgen.

4. Vertrouwen, uitdaging, controle en inzet

Deze vier kenmerken worden gezien als de hoekstenen van mentale weerbaarheid.

5. Vooruitstrevend zijn

Veerkrachtige mensen zien het verleden als iets waar ze van kunnen leren, maar ze staan er niet bij stil. In plaats daarvan zorgen ze ervoor dat ze niet dezelfde fouten opnieuw maken en gaan verder.

6. Kalmte

Je gevoelens onder controle houden is van cruciaal belang voor het beheer van moeilijke situaties, en degenen die mentaal weerbaar zijn, zijn hier goed in.

7. Een positieve houding

Mensen met een grote mentale kracht zijn geen natuurlijke klagers. Af en toe ontluchten is volkomen natuurlijk, maar het is het beste om je energie te richten op het vinden van oplossingen in plaats van negativiteit.

8. Gevoel van urgentie

In plaats van achterover te leunen en wachten tot wat er gebeurt – of het nu goed of slecht is – geestelijk veerkrachtige mensen zijn altijd betrokken en verbonden met de situatie om hen heen. Ze weten wat goed en wat slecht is, herkennen kansen en spotten bedreigingen, en gaan onmiddellijk om met al deze dingen.

9. Consistentie

Alle goede gewoonten doen er alleen toe als je ze keer op keer toepast. Houdt je vast aan schema’s, aan het stellen van doelen, blijf het beste team om je heen bouwen en omarm altijd verantwoordelijkheden.

10. Dankbaarheid

Het maakt niet uit met welke uitdagingen je te maken hebt, het is belangrijk dankbaar te zijn voor de dingen die goed zijn gegaan. Zelfs als een bedrijf is mislukt bijvoorbeeld, moet je dankbaar zijn voor de lessen die je hebt geleerd en hen gebruiken om dingen de volgende keer te verbeteren.