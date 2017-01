10 feiten over de vagina

Het woord vagina is vandaag de dag geen taboe meer. Vooral de millennials zijn niet bang om te praten over de dingen die anderen in verlegenheid te brengen. Maar wat weet je precies van dat plekje down under? Hierbij enkele feiten over een vagina.

1. Vaginale vergroting

Wanneer geprikkeld, kan je vagina tot ongeveer twee keer zo groot worden. De vagina is bijzonder elastisch – laten we niet vergeten dat het gemaakt is voor de bevalling.

2. Je vulva kan anders zijn

Als je vriend je vertelt dat je vagina er vreemd uit ziet, dan kan je hem beter laten gaan. Elke vagina van elke vrouw is anders, er is geen verkeerde of juiste vorm. Omarm je vorm.

3. Schaamhaar is van vitaal belang

Vrouwen hoeven hun schaamhaar niet weg te scheren. Schaamhaar is er om je vagina te beschermen. Als iemand denkt dat het er niet uit ziet, heb je het recht om hier anders over te denken.

4. Bekken verzakking

Bij een bekken verzakking is de vagina binnenste buiten en hangt tussen de benen. Hier kan je van schrikken, maar het kan gemakkelijk worden verholpen. De redenen waarom dit gebeurt zijn verschillend, zoals bij een bevalling, obesitas, zwaar tillen, menopauze, neurologische problemen, en zelfs chronisch hoesten.

5. Vaginale rimpels

Net zoals je gezicht, zal je vagina niet eeuwig jong blijven. Wees voorbereid dat je vagina rimpels krijgt in je late jaren ’40 of ouder.

6. Vaginale scheten

Ja, je vagina kan doen wat je het minst verwacht. Vaginale scheten zijn geen teken van een ziekte, en er is absoluut niets mis met je. Vaginale scheten zijn pijnlijk, maar normaal en zelfs gezond.

7. Vrouwelijke ejaculatie

Vrouwen ejaculeren ook. Het is normaal. Als je nog nooit een zaadlozing hebt gehad, is het ook normaal. Vrouwelijke ejaculatie is een veel voorkomend verschijnsel dat vaak voorkomt bij mind-blowing seks.

8. Kleur verandering

Vaginale rimpels zijn niet de meest zichtbare tekenen van veroudering. Je vagina kan veranderen van kleur, maar het grootste deel van de tijd is het een gezond proces. Als je vaginale veranderingen opmerkt, is het het beste om naar de huisarts te gaan zodat je weet dat je gezond bent.

9. Sterke geur

Als je een sterke geur hebt die gepaard gaat met ontlading, is het niet omdat je niet goed doucht. Het kunnen mogelijk tekenen zijn van een ernstige infectie, dus zorg ervoor dat je het laat onderzoeken. Als je vaginale gezondheid goed is, heb je niets te vrezen. Elke vrouw heeft een kenmerkende vagina geur.

10. Je vagina zal niet merkbaar anders zijn nadat je een baby hebt gehad.

Er is eigenlijk geen statistisch verschil in de gemiddelde vaginale grootte tussen vrouwen die baby’s hebben gehad en vrouwen die deze niet hebben gehad, volgens een onderzoek gepubliceerd in 1996.