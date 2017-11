Bodysuits zijn helemaal terug van weggeweest, en must voor dit najaar. En waarom ook niet? Ze zijn stijlvol, comfortabel en oh zo praktisch – want ze flatteren je lichaam. Als je nog niet hebt ontdekt wat bodysuits te bieden hebben, is dit het moment om dit trendy mode-item zelf uit te proberen. We hebben hier 10 op een rij gezet.



Undress Code € 139,95



Triumph Vanaf € 69,95



BlueBella € 54,95



Zalando Essentials € 15,95



Mango €35,99



Topshop € 19,95



Triumph Vanaf € 59,95



Mango €29,99



Free People € 64,95



Hanro € 149,95