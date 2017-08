10 fouten die vrouwen maken in relaties

Het feit is dat we niet alleen mannen de schuld kunnen geven als dingen niet goed lopen in een relatie, ook wij vrouwen maken fouten. Veel dingen kunnen worden vermeden als meer mensen zich bewust zijn van de enorme verschillen in hoe mannen en vrouwen in de wereld staan. Dus hier zijn de 10 grootste fouten die vrouwen maken in relaties.

1. Je kent je eigen waarde niet

Dit kan een van de meest voorkomende problemen zijn. Ga je achter de foute jongens die je slecht behandelen en alleen meer willen? Wordt je aangetrokken tot onbeschikbare mannen? Ben je bang om te vragen wat je wilt? Dan ken jij je eigen waarde niet!

2. Je bent te afhankelijk van je mannelijke energie

Ben je een zeer succesvolle vrouw, maar kan je geen man aantrekken – of houden? Doe en kan je alles zelf? Het feit is dat, als je alles alleen kunt doen, een man naar jou kijkt en geen rol voor zichzelf ziet.

3. Je begrijpt mannen niet

Vrouwen die begrijpen hoe mannen in elkaar zitten en hen waarderen voor hun mannelijke geschenken, hebben een manier om kikkers te kussen en hen te veranderen in prinsen. Andere vrouwen kunnen een goede man kussen en hem veranderen in een kikker. Vrouwen zijn veel complexer en mannen zijn vrij simpele wezens die eigenlijk graag van alles voor je willen doen – als je weet hoe je ze moet inspireren.

4. Je probeert hem te veranderen of niet te accepteren zoals hij is

Er is geen grotere turn off voor een man dan een vrouw te ontmoeten die hem al gauw ziet als haar laatste ‘project’ dat ze zal oplossen. Misschien is het kritiek op de manier waarop hij zich aankleedt, zijn tafelmanieren die niet goed zijn, of zijn uitstraling of verzorgingsgewoonten die belachelijk worden gemaakt. Mannen willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden voor wie zij zijn. Jij wilt toch ook niet dat hij dat doet?

5. Je waardeert niet echt wat mannen voor je doen

Aan het andere uiterste van vrouwen die hun waarde niet kennen, zijn de egocentrische vrouwen die schijnbaar geloven dat ze iets “verdienen”. Ze zijn niet dankbaar dat een man ervoor gekozen heeft om met haar te zijn. Deze vrouwen hebben een houding van recht. En dat is uiteindelijk niet echt aantrekkelijk!

6. Je deelt je cadeaus niet uit

Het geschenk van het mannelijke geslacht is zijn vermogen om te beschermen en te voorzien. Hij is er zeer trots op.

Dus wat is het geschenk van het vrouwelijke geslacht? De essentie van vrouwelijkheid is het aangeboren verlangen om te verzorgen of te zorgen voor. Het gaat om geven en nemen en elkaar op de eerste plaats zetten. Als je dat niet doet, ben je meer geïnteresseerd in het nemen dan geven, en gezonde relaties gaan hier niet over.

7. Je creëert drama in plaats van herinneringen

Mannen houden niet van drama. Ze worden snel moe als drama zich voordoet wanneer vrouwen emotioneel en boos worden. Wees ervan op de hoogte dat als je graag de aandacht krijgt die je krijgt als je dit soort dingen doet, het niet lang gaat duren.

8. Je hebt geen vertrouwen opgebouwd – of je hebt het verbroken

Als een man een toekomst met je gaat overwegen, moet hij geloven dat je hem respecteert en dat hij je kan vertrouwen, en omgekeerd zal hij dat ook doen. Mannen hebben ook de neiging om sterk te resoneren met het concept van eer. Het komt erop neer dat een goede man hoge normen heeft en jij zou dat ook moeten hebben als je hem wilt houden.

9. Je probeerde hem te snel vast te binden

Dit kan een van de grootste fouten zijn die vrouwen steeds opnieuw maken. Na een date, een kus, of zelfs een intieme ontmoeting, denken vrouwen vaak dat ze nu in een ‘relatie’ zijn. Als je te snel gaat, trekken mannen instinctief terug. De sleutel is – timing is alles.

10. Je hebt hem niet genoeg geïnspireerd om een ​​toekomst met je te zien

Hier is de waarheid: daten is een competitieve omgeving. Ieder van ons, mannen en vrouwen, wil met een partner zijn die ervoor zorgt dat we het beter hebben. In feite is het ideaal als beide partners zo’n sterke waardering en dankbaarheid hebben voor elkaar dat ze beide gezegend zijn om hun partner te hebben aangetrokken.