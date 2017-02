De 10 geheime tekens dat hij met je flirt

Dat mannen anders flirten dan vrouwen is al bekend. Daarom is het soms ook zo moeilijk om te weten of hij echt een oogje op je heeft. We hebben hier dan ook 10 geheime tekens op een rij gezet dat hij met je flirt! .

1. Hij heeft je drie keer snel achter elkaar aangekeken

De eerste keer kijkt hij omdat je als mens in zijn zicht bent. De tweede keer ziet hij dat je een vrouw bent. Als hij nog een derde keer terugkijkt, dan vindt hij je leuk.

2. Hij trekt zijn sokken op

Als hij zijn sokken optrekt of ze goed regelt in je aanwezigheid, is het een bijna 100% gegarandeerd een teken dat hij probeert er op zijn best uit te zien omdat hij geïnteresseerd is.

3. Hij wijst naar zijn genitaliën – letterlijk!

Als hij zijn handen op zijn heupen zet met zijn vingers gespreid en naar beneden wijzend in de richting van je-weet-wel-wat, dan wil hij onbewust dat je erna kijkt. Hij zal ook zijn benen spreiden als hij tegenover je zit, zodat je zijn kruis goed kan zien.

4. Zijn voeten wijzen naar je toe

Als we iemand aantrekkelijk vinden, wijzen we onbewust naar hen met onze handen, armen, voeten, benen en tenen.

5. Hij raakt zijn gezicht vaak aan, vooral als hij naar je kijkt

Als hij dit doet terwijl hij een praatje maakt, dan vindt hij je meer dan waarschijnlijk leuk. Hij kan ook wrijven met zijn vingers, zijn oren aanraken of met zijn kin spelen.

6. Zijn ogen bewegen in een driehoek

Wanneer we kijken naar mensen die we niet zo goed kennen, maken onze ogen een zig-zag beweging: we kijken van oog tot oog, maar ook naar beneden naar de neus en de mond. Zodra we beginnen met flirten, wordt de driehoek nog groter.

7. Hij kijkt naar je mond

Als hij blijft kijken naar je lippen, is er een zeer goede kans dat hij graag wilt weten hoe het is om je te kussen. Hoe meer verliefd hij is, hoe meer tijd hij zal doorbrengen met het kijken naar je mond terwijl je praat.

8. Hij knippert veel

Als iemand houdt van wat ze zien, verwijden hun pupillen en neemt het knipperen toe.

9. Hij heeft je vastgeklemd tegen een muur

Deze man heeft letterlijk de weg van zijn verliefdheid geblokkeerd om een ​​privé-ruimte te creëren voor jullie. Een andere manier waarop hij je zal blokkeren is om zijn hoofd dicht tegen je aan te leunen om een eigen kleine vacuüm te creëren in een volle zaal.

10. Hij blijft zijn fles of blikje bier knijpen

Wanneer mannen seksueel geïnteresseerd zijn in iemand, beginnen ze te spelen met ronde objecten. Waarom? Ronde voorwerpen herinneren hem aan je borsten, en zijn lichaam laat zien wat er in zijn onderbewustzijn speelt.