Dit zijn de 10 genomineerden leukste winkels en winkelstraten

Elk jaar organiseert NLstreets de verkiezing “Leukste winkelstraat en winkel van Nederland” om aandacht te vragen voor de positie van zelfstandige winkeliers en hun fysieke winkels. Welke winkelstraten en winkels zijn in de race voor de titel van 2016? Hieronder staan de tien winkelstraten en winkels die kans maken op de NLstreets Awards. Iedereen kan stemmen op zijn favoriete winkelstraat en winkel van 2016. Op 10 maart 2017 worden de winnaars van de verkiezing van de leukste winkel(straat) van 2016 bekendgemaakt.

10 genomineerde winkelstraten

Zwanestraat – Kromme Elleboog, Groningen

Nieuwe Oosterstraat, Leeuwarden

Utrechtsestraat, Amsterdam

Kleine Houtstraat, Haarlem

Spiegelstraat, Bussum

Pannekoekstraat, Rotterdam

Prinsen- & Herenstraat, Amsterdam

Haarlemmerdijk &-straat, Amsterdam

De Bergen, Eindhoven

Fnidsen, Alkmaar

10 genomineerde winkels

De Friese Streekwinkel Priuw, Leeuwarden

De Kaaskop, Groningen

Van Soest Chocolatier, Amsterdam

Gnoomdesign, Haarlem

Just B. Invited, Haarlem

Diezijner, Groningen

YogaSway, Bussum

Artishock / Part of Art, Groningen

Look Out, Amsterdam

KAET, Bussum