10 gewoontes van mensen die altijd een schoon huis hebben

Het huis schoonmaken is niet een van de leukste klussen. Maar een schone omgeving is belangrijk voor je gezondheid en je wordt er een stukje gelukkiger van. Wat je beter kunt doen is ervoor zorgen dat het huis altijd schoon en georganiseerd is, en dat is heel simpel. Hoe je dat doet, je leest het hier.

1. Ruim altijd direct je kleren op, laat ze niet slingeren.

2. Ontdoe je van alle onnodige dingen die je bezit.

3. Houd al je papieren georganiseerd.

4. Veeg alle oppervlakken na elk gebruik direct af.

5. Gebruik je bed alleen om op te slapen, niet om er rommel op te zetten.

6. Maak je bed elke dag op.

7. Zet je schoenen en jassen elke keer weg.

8. Was alle vaat direct na gebruik, of zet het in de vaatwasser.

9. Ruim alles op na gebruik ervan.

10. Stofzuig en dweil regelmatig.