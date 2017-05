10 handige tips voor het plannen van je eigen bruiloft

Als je gaat trouwen en besloten hebt je eigen bruiloft te plannen, zijn er dingen die leuk zijn om te weten, en dingen die je moet weten. Advies voor de bruiloft en alles eromheen is daarom van essentieel belang voor een toekomstige bruid. Als je je misschien afvraagt of er iets is dat je misschien vergeten bent, dan hebben we hier wat handige tips voor het plannen van je eigen bruiloft.

1. Stel een budget vast

Voordat je alle details kunt uitwerken, is het belangrijk om te weten hoeveel je kunt uitgeven. Bepaal het maximale bedrag dat je hebt voor alles betreffende de bruiloft.

2. Bepaal het aantal gasten

Zorg dat je weet hoeveel gasten je gaat uitnodigen voordat je op zoek gaat naar een locatie en het eten en de taart regelt.

3. Neem geen snelle beslissingen

Je zult direct willen beginnen met van alles regelen als je verloofd bent, maar onthoud, er is geen haast. Neem je tijd om de opties te bekijken, ook voor de datum van de bruiloft.

4. Praat met getrouwde vriendinnen

Degenen die onlangs getrouwd zijn kunnen je vertellen wat ze goed hebben gedaan, en wat ze anders gedaan zouden hebben. Vraag om advies!

5. Laat wat ruimte in je budget

De receptie, de bloemen, de kleding, entertainment, foto’s, uitnodigingen en meer kosten veel geld. Zorg dat je wat achter de hand houd voor onvoorziene uitgaven. Je kunt dingen over het hoofd zien, maar er kan ook van alles fout gaan.

6. De bruidsjurk

De bruidsjurk is voor veel vrouwen het belangrijkste van de bruiloft. Met het zoeken naar dé perfecte jurk, kun je niet vroeg genoeg beginnen. Zo heb je er ook een idee van wat het gaat kosten.

7. Neem een stap tegelijk

Stel een bruiloftsplanningsschema samen en doe alles stap voor stap in een logische volgorde, zodat je niet te snel gaat en dingen fout lopen.

8. Stel prioriteiten

Alles kost veel geld, dus kies allebei één ding dat voor jullie het belangrijkst is. Dan kan je eventueel besparen op dingen die minder belangrijk zijn als er niet genoeg geld is.

9. Delegeer taken aan je familieleden of vriendinnen

Vraag familieleden of vriendinnen om hulp bij bepaalde taken. Alle hulp kun je goed gebruiken.

10. Wees realistisch met je tijd

De meeste bruiden beginnen een jaar vooraf met het plannen van de bruiloft, maar de tijd die vliegt snel! Bekijk dus regelmatig naar je lange to-do list, en houdt de tijd in de gaten.