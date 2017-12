10 hapjes die je kunt voorbereiden vóór het feest begint

Hapjes zijn essentieel voor elke borrel tijdens de feestdagen. Kies voor een stressvrije dag door dingen klaar te maken die van tevoren kunnen worden bereid. We hebben 10 hapjes op een rij gezet die je gemakkelijk eerder kunt klaar maken. In combinatie met een feestelijk drankje zetten ze de toon voor een leuke avond, en bieden je de mogelijkheid je gasten te verwelkomen.

1. Koude dipsausjes

Koude dipsausjes op basis van mayo, zure room of Griekse yoghurt zijn prima om van tevoren klaar te maken. Maak ze tot twee dagen van tevoren en zet ze in de ijskast. Als de dip verse kruiden nodig heeft, voeg die dan kort voor het serveren toe.

2. Crostini-toastjes

In plaats van een heleboel brood te snijden voor de gasten aankomen, maak crostini-toastjes – deze zijn gemakkelijker. Snijd een stokbrood in sneetjes, zet er olijfolie en zeezout op en zet het op een bakplaat in de oven. Laat ze in de oven op 250 graden totdat ze goudbruin zijn. Maak ze twee dagen van tevoren en bewaar ze in een luchtdichte verpakking.

3. Kaasplank

Je kunt kazen drie tot vier uur van tevoren snijden en schikken, maar zorg ervoor dat je ze goed afdekt in plastic zodat de kazen niet uitdrogen. Gebruik gedroogd fruit in plaats van verse, of chutney, en wat noten. Haal de plank een ​​uur van tevoren uit de koelkast om alles op kamertemperatuur te laten komen.

4. Rauwkost

Je kunt je groenten maximaal twee dagen van tevoren snijden. Verpak ze in een vochtige papieren handdoek en sluit ze goed af in Ziplock-zakken. Serveer ze naast een mand met pitabroodjes en een van de dipsauzen.

5. Hummus

Maak je verse hummus maximaal drie tot vier dagen van tevoren. Haal het een ​​uur voor het opdienen uit de koelkast en laat het op kamertemperatuur komen. Besprenkel met olijfolie en zeezout, verse peterselie en geroosterde pijnboompitten vlak voor het serveren.

6. Gebakken kippenvleugels

Bereid en marineer de vleugels de dag ervoor, evenals de sausjes. Op de dag van het feest hoef je ze alleen maar in de oven te gooien.

7. Kaas-gevulde dadels

Snijd de dadels open en zet een theelepel geitenkaas in elk van hen. Bereid ze de ochtend van je feest voor en bewaar in de koelkast. Garneer net voor het opdienen met een scheutje honing en wat gehakte tijm.

8. Garnalen Cocktail

Pocheer garnalen tot één dag van tevoren. Laat ze rusten op een bed van ijs net voor het serveren. Je kunt vier tot vijf dagen van tevoren zelfgemaakte cocktailsaus of vinaigrettes bereiden.

9. Gemarineerde Olijven

Gemarineerde olijven zijn heerlijk en smaken nog beter als ze van tevoren worden gemaakt. Marineer ze tot twee weken van tevoren en serveer op kamertemperatuur.

10. Zalm wraps

Zalm wraps kan je makkelijk ’s ochtends maken. Neem een tortilla wrap en smeer het in met roomkaas. Daarna leg je er gerookte zalm op en stukjes ijsbergsla. Snijd ze in kleine stukjes en leg ze op een schaal. Bedek de schaal met plasticfolie en zet het in de ijskast tot net voordat je het gaat serveren.