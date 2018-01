10 Huishoudelijke artikelen om weg te doen dit nieuwe jaar

Dus je hebt eindelijk besloten om de rotzooi in je huis op te ruimen. Of het nu om een oude koelkast of geneesmiddelen gaat, er zijn waarschijnlijk items die je ruimte rommelig maken en die je weg moet doen. Om je leefruimte weer op orde te krijgen, hebben we deze lijst samengesteld, waarin wordt uiteengezet hoe je deze 10 algemene huishoudelijke artikelen kunt weggooien of recyclen.

1. Medicijnen: Vroeger was het normaal om oude medicijnen door het toilet te spoelen, maar nu weten we dat dat niet zo goed is voor het milieu, en het kan gevaarlijk zijn. Probeer je medicijnkast regelmatig op te ruimen en breng ze terug naar de apotheek als ze verlopen zijn.

2. Toestellen: van broodroosters tot wasmachines, apparaten die in goede staat verkeren, kunnen worden gedoneerd aan een instantie of kringloopwinkel. Als het apparaat niet werkt, overweeg dan het te recyclen.

3. Boeken en tijdschriften: in plaats van ongewenste boeken en tijdschriften in de prullenbak te gooien, overweeg ze te doneren aan je plaatselijke bibliotheek. Een andere optie is om ze te doneren aan een particuliere organisatie die ze lokaal, nationaal of internationaal zal verspreiden.

4. Netsnoeren: heb je een la vol netsnoeren en opladers die je in jaren niet hebt gebruikt? Kijk online naar een ​​nabijgelegen recyclingcentrum of een e-afvalverzamelaar om deze items af te geven in plaats van ze weg te gooien. Als ze nog steeds in goede staat verkeren, kun je ze ook proberen te verkopen op sites als marktplaats.

5. Televisies: wanneer het tijd is voor een nieuwe tv, overweeg dan om je oude te schenken aan een opvangcentrum voor daklozen of een andere voorziening die mensen in nood helpt. Een andere optie is om het naar een grote elektronicawinkel te brengen om het te laten recyclen.

6. Gevaarlijk huishoudelijk afval: Chemicaliën zoals verf, pesticiden en reinigingsmiddelen bevatten potentieel gevaarlijke ingrediënten, dus giet ze niet in de gootsteen, of stop ze niet in de vuilnisbak. Neem in plaats daarvan contact op met de gemeente en vraag of er een nabijgelegen inzamelpunt is waar je ze kunt afleveren.

7. Papierproducten: om je van het papierwerk dat zich in je huis bevindt te ontdoen en om het risico van identiteitsdiefstal te minimaliseren, koop een papierversnipperaar en gebruik deze regelmatig. Gooi het versnipperd papier in de papierbak.

8. Oude handdoeken: Als je linnenkast vol zit met handdoeken die je niet langer gebruikt, overweeg dan om ze naar het plaatselijke dierenasiel te brengen, waar ze kunnen worden gebruikt om dieren af ​​te drogen na een bad of om in te slapen. Je kunt ook nog goede handdoeken meenemen naar een plaatselijke daklozenopvang of liefdadigheidsorganisatie.

9. Computerinkt en tonercartridges: bepaalde winkels recyclen je inkt- en tonercartridges voor je en bieden vervolgens korting op de aanschaf van nieuwe inkt en toner. Een andere manier om inkt- en tonercartridges te recyclen, is ze naar een bedrijf te sturen die ze opnieuw vult en tegen een lagere prijs verkoopt.

10. Oude kleren: als je van plan bent om te gaan winkelen, moet je ruimte vrijmaken voor deze items in je kast. Iedereen weet dat je deze items kunt doneren aan organisaties zoals het Leger des Heils, maar er zijn ook andere goede doelen die graag je donatie ontvangen.