10 ideeën voor een fotocadeau

De trouwerij van je zoon, leuke uitstapjes met vrienden en de 100ste verjaardag van je oma. Allemaal momenten waarbij er vast en zeker foto’s gemaakt zijn! Zou het niet geweldig zijn als je die mooie en dierbare foto’s zou kunnen verwerken in een leuk cadeau? In dit artikel hebben we de 10 leuke ideeën voor je op een rij gezet.

1. Fotoalbum

Een simpel, maar toch superleuk idee. Een fotoalbum maken. Gezellig samen op de bank even de foto’s bekijken van die ene heerlijke zonvakantie in Curaçao! Je kunt je fotoalbum opleuken met verschillende kleuren en stickers. De mogelijkheden zijn oneindig!

2. Fotomozaïek

Van heel veel verschillende foto’s kun je heel makkelijk een fotomozaïek maken. Een fotomozaïek is namelijk 1 grote foto die bestaat uit meerdere kleinere foto’s. Zo kun je op een originele en creatieve manier al je herinneringen samen in 1 foto bekijken.

3. Tafelblad

Als je even lekker creatief aan de slag wilt dan is dit de perfecte optie voor jou! Je kunt namelijk van je foto een leuk tafelblad maken. Druk eerst de foto af op posterpapier. Verzamel een liniaal, potlood, lijm, schaar schuurpapier en een spons en je kunt beginnen!

4. Foto op hout

Even lekker knutselen aan jou eigen foto op hout. Een leuk idee voor de echte knutselaars onder ons! Zoek een mooi stuk hout en druk je foto af op standaard fotopapier. Zoek een verfkwast, handdoek en lijm bij elkaar en het knutselen kan beginnen!

Ben je niet zo’n doe-het-zelver? Je kunt uiteraard ook een foto op hout laten afdrukken, zonder dat je er zelf mee aan de slag hoeft te gaan.

5. Telefoonhoesje

De smartphone.. wie heeft hem tegenwoordig nou niet? Je kunt heel makkelijk een foto op een telefoonhoesje laten zetten. Leuk en eenvoudig!

6. Fotomuur

Al die mooie foto’s.. Kun je niet kiezen? Dan is de fotomuur een perfect idee! Je kunt van al jou gekozen foto’s namelijk een fotocollage maken in een leuk patroon. En wist je dat je van al jou foto’s ook behang kan laten maken? Ook kun je er natuurlijk voor kiezen de foto’s in lijstjes op de muur te hangen.

7. Knuffel

Leuk voor degene die verzot is op knuffels, een knuffel met een foto! Je kunt verschillende dieren kiezen en verschillende formaten. Maar dit is natuurlijk volledig aan jou! Je kunt het net zo duur of goedkoop maken als jij zelf wilt.

8. Canvas

Je kan iedereen wel blij maken met een mooie foto op canvas. Hartstikke leuk om zelf te krijgen, en ook leuk om zelf in elkaar te knutselen.

9. Schooltas

Een leuk en praktisch cadeau voor bijvoorbeeld kinderen. Een schooltas met daarop een foto en hun eigen naam. Een unieke tas die niemand anders heeft.

10. Schort

Een ideaal cadeau voor een echte keuken prins(es). Een keukenschort met een leuke foto of persoonlijke tekst erop. Zo zal de persoon aan wie je het cadeau geeft zeker aan jou denken wanneer zij/hij in de keuken staat