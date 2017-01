10 items om in de uitverkoop te shoppen

Sommige mensen houden niet van shoppen in de uitverkoop en anderen kunnen niet wachten tot het zo ver is om eindelijk bepaalde items te kopen die afgeprijsd zijn. Welke kant je ook staat, er valt niet te ontkennen dat er tal van koopjes zijn in de uitverkoop in januari. Hier een aantal items die je nu kunt kopen.

Een regenjas



Ilse Jacobsen van € 214,95 voor € 107,95

Een enkellaars



Aigle van € 189,95 voor € 75,95

Een jeansbroek



Levi’s 711 van € 99,95 voor € 59,95

Een mooie jurk



Max&Co van € 199,95 voor € 139,95

Een designer tas



Versace Jeans van € 149,95 voor € 104,95

Een sweater



Calvin Klein Jeans van € 89,95 voor € 62,95

Sneakers



Nike van € 109,95 voor € 54,95

Een overhemdjurk



Sisley van € 99,95 voor € 39,95

Een blazer



Modstrom van € 89,95 voor € 35,95

Een T-shirt



Just Cavalli van € 149,95 voor € 104,95