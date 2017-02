De 10 kortste celebrity huwelijken

Celebrity huwelijken staan bekend om luxe, extravagant en duur, maar helaas duren veel van deze huwelijken niet erg lang. Onderzoekers hebben uitgezocht welke celebrity’s de kortste tijd zijn getrouwd en hoeveel dat huwelijken per dag dat ze waren getrouwd gekost heeft. Het kortste huwelijk op de lijst die bestaat uit acteurs, atleten, en zangers, was korter dan 24 uur.

De top 10 kortste celebrity huwelijken ooit zijn:

1. Zsa Zsa Gabor en Felipe De Alba: Gehuwd voor één dag kost € 35,194

2. Britney Spears en Jason Alexander: Gehuwd voor twee dagen kost € 393 per dag

3. Eddie Murphy en Tracey Edmonds: Getrouwd voor 14 dagen kost € 33,520 per dag

4. Ali Landry & Mario Lopez: Getrouwd voor 14 dagen kost € 10,055 per dag

5. Chris Kattan & Sunshine Tutt: Getrouwd voor 59 dagen kost € 9.941,34 per dag

6. Kim Kardashian en Kris Humphries: Getrouwd voor 72 dagen kost € 128,721 per dag

7. Nicky Hilton & Todd Andrew Meister: Getrouwd voor 85 dagen kost € 6,80 per dag

8. Ethel Merman & Ernest Borgnine: Getrouwd voor 144 dagen kost € 162,94 per dag

9. Pamela Anderson en Rick Salomon: Getrouwd voor 170 dagen kost € 883,27 per dag

10. Pamela Anderson en Kid Rock: Getrouwd voor 182 dagen kost € 516,19 per dag