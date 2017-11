10 lessen die je van je kinderen kunt leren

Ouderschap is een fulltime baan. Iedereen die kinderen heeft, weet dat het het moeilijkste, maar meest belonende aspect van hun leven is. Zelfs de kinderen die zich goed gedragen, kunnen ervoor zorgen dat je soms ten einde raad bent. Maar aan de andere kant brengen kinderen veel plezier in je leven, en kun je veel van ze leren. Hier zijn enkele lessen die je van je kinderen kunt leren.

1. Enthousiast zijn

Een kind kan zeer enthousiast worden over de kleinste dingen. Jij kunt het ook! Deze energie heeft niet alleen de mogelijkheid om je veel gelukkiger te maken, maar het helpt je ook om erachter te komen wat je leuk vindt.

2. Je fantasie gebruiken

Wanneer een kind je een verhaal of een doel vertelt, kun je het zien? Wat is je eerste reactie? Zet je het van je af als ‘gewoon een kind’, of ga je mee in het avontuur? Wat je je ook kan voorstellen, je kunt het creëren. Maak een lijst van hoe fantasie je kan helpen met de doelen die je hebt, en ga een keer per week op reis om die kindertijd terug te krijgen in je leven.

3. Je onvoorwaardelijke liefde uitdrukken

Jouw kinderen zijn de mensen op deze planeet die je laten zien wat dit echt betekent. Ze krijgen het van jou! Wat ze ook doen, je vergeeft het ze. Van iemand houden betekent niet altijd dat je van hun handelingen moet houden – dat is onvoorwaardelijke liefde.

4. Geduld hebben

Oké, kinderen zijn misschien niet de meest geduldige wezens op aarde, maar ze zorgen ervoor dat jij het wel bent. Van wachten tot ze zindelijk worden, de talloze bezoeken aan het consultatiebureau en veel meer, je geduld wordt op alle mogelijke manieren getest. In plaats van te klagen, denk aan wat je hen zou vertellen als ze op je moeten wachten, en pas het toe.

5. Vertrouwen ontwikkelen

Kinderen hebben vaak een ‘ik kan alles’ houding. De dromen die ze hebben, worden ondersteund door een hoop vertrouwen. Dit vermindert alleen wanneer ze meerdere malen “je kunt dat niet doen” of “dat is onmogelijk”, horen.

Inspireer hen om het vertrouwen te behouden en te praten over een mislukte poging als een kans om te verbeteren. Laat hun vastberadenheid ook het vertrouwen in jezelf naar boven halen.

6. Spelen

Speel net als een kind. Ga naar buiten, spring op de trampoline, ga hoelahoepen, zwem, schaats of schommel. Je bent hier nooit te oud voor! Spelen is goed voor je gezondheid doordat het je hartslag verhoogd, je bloeddruk en je cholesterol verlaagt, en vooral je geluk stimuleert.

7. Tot rust komen

Ouderschap is tijdrovend. Het kost vaak meer moeite om te ontspannen dan niet, omdat je hersenen nog steeds gericht zijn op wat je moet doen. Probeer dit te veranderen. Ga gewoon 15 minuten liggen om te ontspannen en rustig te ademen. Kinderen zijn de hele dag druk, maar aan het eind van de avond zijn ze moe en vallen ze voldaan in slaap.

8. Loslaten van zorgen

Heb je ooit opgelet hoeveel je op de zenuwen van je kinderen werkt als je uitlegt wat kan, misschien kan of mogelijk zou kunnen gebeuren? Kinderen zien, voelen en kennen het slechte in het leven, maar ze leven alsof ze altijd veilig zijn. Ze vertrouwen op hun intuïtie om hen weg te leiden van kwaad als het dicht bij hen komt. Ze weten dat het slechts een deel van de realiteit is, niet het geheel.

9. Oordelen laten gaan

Kinderen zien mensen voor wat ze van binnen zijn. Het maakt heb niet uit waar je woont, wat je huidskleur is, welke hobby’s je hebt, wat je seksuele voorkeur is, of wat je in je verleden fout gedaan hebt. Als een kind vooroordelen heeft op welke manier dan ook, is het geprogrammeerd door iemand anders. We kunnen allemaal op een of andere manier een les uit deze categorie gebruiken.

10. Genieten van alle aspecten van je persoonlijkheid

Kinderen springen van het ene karakter naar het andere. Een moment spelen ze misschien dat ze een superheld zijn, en het andere moment spelen ze met een auto of een pop. Ze houden van veel aspecten van het leven, met inbegrip van persoonlijkheden en archetypes. Hun verbeelding leidt tot wegen van diepe passie en authenticiteit.