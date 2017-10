10 manieren om elke dag met een schone lei te starten

Leven in het heden voorkomt dat je oude gewoonten of fouten steeds opnieuw blijft maken. Het zorgt niet voor gemoedsrust. Misschien weet je dit al, maar toch heeft pijn uit het verleden inbreuk op je hedendaagse geluk. Hier zijn een paar tips om je te helpen elke dag met een schone lei te starten.

1. Oefen dankbaarheid

Wees echt dankbaar voor het moment. Wanneer je je aandacht op iets of iemand richt, zullen je gevoelens van eerbied je in het moment houden. Dankbaarheid gebeurt in het nu, ongeacht wanneer de ervaring waarvoor je dankbaar bent eigenlijk is gebeurd.

2. Denk niet aan “wat als ….”

Denken aan hoe dingen zouden kunnen zijn als je ze anders had aangepakt, houdt je van vooruitgang. Je gedachten lijken soms rond te draaien aan de dingen die je denkt die je anders gedaan zou moeten hebben. Als je merkt dat zo een ‘wat als’ gedachte in je opkomt, erken dat je het niet hebt gedaan en ga verder.

3. Plaats je verleden in een nieuw licht om je de held in je levensverhaal te maken

Je kunt je verhaal op een manier vertellen die geen vleiend beeld heeft. Probeer je scenario opnieuw te heroverwegen op een manier die je een machtspositie geeft. Bijvoorbeeld, als je spijt hebt dat je het niet hebt geprobeerd met die ene persoon, vertel in plaats daarvan een verhaal dat het pad dat hebt gekozen, ondersteunt.

4. Word fysiek

Neem een ​​dansles, een yoga klas, of ga paddleboarden. Wanneer je een activiteit kiest die focus vereist om evenwicht te houden of om een ​​reeks bewegingen te leren, zullen je hersenen bezig zijn om iets anders te doen dan je verleden te herkauwen.

5. Maak een to-do List

Een plan voor de dag hebben zorgt ervoor dat je je niet nutteloos voelt. Als je je dag met zinvolle taken invult, heb je iets om te voorkomen dat je terugvalt in het patroon van spijt.

6. Ga naar buiten

De natuur is als een natuurlijke resetknop voor je hersenen. De stoffen die vrijkomen als je frisse lucht en zonneschijn krijgt, helpen je degenen te overwinnen die vrijkomen wanneer je verdrietig, boos of angstig bent. Gebruik de natuur om het negatieve weg te vegen.

7. Onthoud, geluk is een keuze

In elk moment heb je de keuze om gelukkig te zijn. Als je spijt hebt van een bepaalde keuze, maak bewust het besluit om spijt te vervangen door een andere emotie. Geluk, hoop, opwinding, of nieuwsgierigheid zijn een paar goede.

8. Begin met een mantra of affirmatie

Als je de dag begint met een gedachte als, ‘Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven’ of ‘Ik ben enthousiast over wat er vandaag zal komen’, houdt je je focus op het heden en de toekomst. Kies een positieve bevestiging om elke dag te beginnen.

9. Eindig met het goede

Gaan slapen kan moeilijk zijn als je gedachten blijven cirkelen op wat er had kunnen zijn. Probeer je zegeningen te tellen in plaats van schapen. Het zorgt voor een mooie overgang van wakker zijn tot slapen en zorgt ervoor dat je geest de volgende morgen positief begint.

10. Vermijd het vergelijken

Sociale media zoals Facebook of Instagram laten je de hoogtepunten van je vrienden zien. Zorg ervoor dat je hun hoogtepunten niet vergelijkt met jouw ongewijzigde versie.

Het leven is geen wedstrijd. Waar je nu bent, is precies perfect voor jou; anders zou je er niet zijn.