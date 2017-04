10 manieren om een goede buurvrouw te zijn

Vandaag de dag kennen de meeste mensen hun buren niet echt. Ze weten niet echt wat er in het leven van degenen die naast hen wonen speelt. Dat is niet de manier hoe het vroeger was of de manier hoe het zou moeten zijn, want niet voor niets luidt het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend”! Hier dan ook 10 manieren waarop je een goede buurvrouw kunt zijn.

1. Zeg hallo. Een vriendelijke glimlach en zwaaien naar een buur als je naar buiten gaat kan een begin zijn om een aangename sfeer te creëren.

2. Knoop een gesprek aan. Als je de buren ziet, begin een gesprek en leer hen beter kennen. Houdt je vast aan veilige onderwerpen, in ieder geval totdat je hem of haar vrij goed kent.

3. Zet de muziek zacht. Dit is simpel. Zorg dat de muziek niet hard staat, en zeker niet laat in de avond. Als je een feestje mocht hebben, laat de buren dit dan van tevoren weten en zet het op een redelijk volume.

4. Laat je hond niet onophoudelijk blaffen. Of je nou een tuin hebt of ergens 3 hoog achter woont, het geblaf van een hond is te horen en storend voor andere mensen. Laat de hond niet te lang alleen thuis of ga op een cursus om hem het blaffen af te leren. Vraag de buren of ze er last van hebben.

5. Reik uit. Nodig een buurman of buurvrouw uit voor een drankje of een maaltijd. Of nodig een paar buren uit voor een barbecue in de achtertuin. Investeren in tijd om de buren te leren kennen zal helpen om dingen harmonieus en gemakkelijker te maken als er zich eventuele problemen voordoen.

6. Wees niet nieuwsgierig. Als je wordt uitgenodigd bij de buren thuis, wees niet nieuwsgierig. Een uitnodiging betekend niet dat hij of zij je een rondleiding door elke ruimte wilt geven. Probeer ook niet te wroeten in het persoonlijke leven van je buren.

7. Vraag niet om te veel gunsten. Niet omdat je buren naast je wonen wil het zeggen dat je ze voortdurend kunt lastig vallen. Je kan zo nu en dan om een gunst vragen, maar als je te veel vraagt, kunnen ze het gevoel krijgen dat je van ze profiteert.

8. Roddel niet. Ga niet met de buren roddelen over andere buren, of omgekeerd. Ze zullen er gauw achter komen, en voordat je het weet, wil niemand meer met je bemoeien.

9. Geef je buren wat ruimte. Ook buren die goede relaties met elkaar hebben, moeten goede grenzen hebben. Ga niet langs zonder hun uitnodiging. Wil je wat vertellen of vragen, begin dan met de vraag: “Is dit een goed moment om te praten?”

10. Bespreek problemen. Als zich een probleem voordoet, overleg dan persoonlijk met hen. Benader de situatie op een prettige manier in plaats van toevlucht te nemen tot een nare opmerking of een oproep aan de politie.