10 manieren om een negatief lichaamsbeeld te veranderen

Het is zomer en vele vrouwen piekeren over onthullende kleding en ​​hoe ze eruit zullen zien in een badpak. Als vrouwen, voelen we ons vaak onder druk gezet om er op een ​​bepaalde manier uit te zien en wanneer dat niet zo is, voelen we ons slecht over onszelf. Op weg naar het bereiken van de perfecte lichamen die we allemaal willen, doen we afbreuk aan onze eigenwaarde en hoe we ons lichaam zien. Hier zijn tien manieren waarop je een negatief lichaamsbeeld kunt veranderen:

1. Take it easy

Wees niet zo hard tegen jezelf. Wees aardig. Verwen jezelf zoals je dat voor iemand anders zou doen. Stop met negatief over jezelf praten. De negatieve gedachten die opkomen elke keer dat je jezelf in de spiegel bekijkt, zijn slechts gedachten die je kunt overwinnen.

2. Vergeet diëten

Diëten zijn tijdelijk. Als je niet tevreden bent met je lichaam, weet je dat je er iets aan moet doen. Je kunt een verandering van levensstijl maken. Je kunt veranderen hoe je eet en gaan trainen. Alles hoeft niet in een keer.

3. Ken je lichaam en accepteer het

Iedere vrouw ziet er anders uit. Het unieke van ons lichaam maakt ons, ook ons. In plaats van je te concentreren op gebieden van je lichaam die je niet bevallen, waarom richt je je niet op de gebieden die je wel bevallen?

4. Los je problemen op, eet je problemen niet weg

Het hebben van een negatief lichaamsbeeld kan destructief gedrag veroorzaken, en veel vrouwen hebben de neiging om zorgen weg te eten. Dit zal ze niet op lossen. In plaats daarvan leidt het tot meer stress en de cyclus blijft zich herhalen. Wees je bewust van de relatie die je hebt met voedsel.

5. Denk op de lange termijn

Stel gezonde doelen. Eigenlijk, realistische doelen. Stel geen doel om gewicht te verliezen, maar wat dacht je van een doel om te passen in een lievelings- broek. Of om meer fruit en groenten per dag te eten. Gezonde en realistische doelen bieden langdurige gewoonten.

6. Vier de uniekheid van jezelf

Nogmaals, we zijn allemaal verschillend van vorm en er is niemand die is zoals wij zijn. We zijn onze eigen unieke exemplaar. Dus, de eigenaardigheden, onvolkomenheden, en onze eigen kracht moeten worden gevierd.

7. Zoek naar media die positief zelfbeeld versterkt

Stop met piekeren over hoe beroemdheden eruit zien en hoe ze hun lichaam bereiken. In plaats daarvan, lees tijdschriften die zich richten op sterk, fit, en gelukkig zijn. De media waar we aan worden blootgesteld is zwaar gemanipuleerd zodat het model op de cover van het magazine er perfect uit ziet. Het is niet echt.

8. Je bent niet zoals zij

Stop met vergelijken. Je bent niet je zus, je vriendinnen, beroemdheden, of willekeurige vreemdelingen. En zij zijn jou niet. Laat het los om jezelf te vergelijken met anderen. Je bent mooi, ongeacht hoe je eruit ziet.

9. Wees dankbaar voor je lichaam

Wij vrouwen worden maar al te vaak onder druk gezet om er op een bepaalde manier uit te zien. In plaats van toe te geven aan de druk, stop voor een moment en denk na over wat je wel hebt.

10. Neem de leiding van de mogelijkheden die je lichaam heeft

Als je in staat bent om te lopen, rennen, comfortabel zitten, en de hele dag te bewegen zonder pijn, dan mag je gelukkig zijn. Dit mag niet voor gewoon worden genomen.