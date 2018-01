10 manieren om op te vallen in de menigte

Sommige mensen hebben het gevoel dat niemand ze ziet. Natuurlijk is dat niet zo, ze gaan alleen op in de menigte. Opgemerkt worden gaat niet om aandacht vragen voor wie je bent. Het gaat erom te zorgen dat wie je bent opvalt in de menigte. Om dit te doen, moet je comfortabel zijn in je eigen vel. Dit is alleen mogelijk als je je onzekerheden loslaat. Hier zijn een paar tips.

1. Glimlach. Als je er humeurig of somber uit ziet, zullen mensen je waarschijnlijk voorbij lopen. Zoek iets dat je gelukkig maakt en glimlach erom – bij voorkeur in het openbaar.

2. Lachen. Wanneer mensen je echt ergens om zien lachen, zullen ze geïntrigeerd zijn en zich afvragen waarom je lacht. Bekijk hier tips om meer te lachen.

3. Wees gezond. Weet jij waarom aantrekkelijke mensen de meeste aandacht krijgen? Dit komt omdat de aantrekkelijkheid van een persoon onbewust kan worden toegeschreven aan hun gezondheid. Je hoeft niet het nieuwste dieet te volgen of uren door te brengen in de sportschool. Het enige wat je hoeft te doen is van binnenuit stralen.

4. Luister. Mensen zijn meer geneigd om je te herinneren wanneer ze een soort van verbinding met je ervaren. Wanneer je luistert naar de problemen, meningen en verhalen van mensen, zullen ze een band met je opbouwen omdat je ze de aandacht hebt kunnen geven die ze nodig hadden.

5. Verbeter je vaardigheden. Zoek uit waar je goed in bent. Als je het eenmaal weet en dat potentieel maximaliseert, zullen mensen je beginnen op te merken.

6. Heb plezier. De beste manier om contact te maken met mensen is door dezelfde dingen te doen die ze doen. Doe wat je gelukkig maakt, omdat je vroeg of laat mensen zult vinden die je enthousiasme over een bepaalde hobby, activiteit of interesse waarderen.

7. Omring je met mensen. Als je alleen maar Facebook berichten en Instagram foto’s publiceert, zijn de enige mensen die je zullen opmerken degenen die je volgen. Echte mensen gaan uit en ervaren het leven. Door dit te doen, zul je in contact kunnen komen met andere mensen.

8. Waardeer. Wees niet bang om iemand te complimenteren. Je hoeft niet per se naar een persoon toe te gaan en ze te prijzen voor een goed stuk werk. Je kunt dit doen door hun talent te promoten, hun product te kopen of gewoon te genieten van wat ze bieden – hun talent, tijd, vaardigheden of vriendschap.

9. Let op andere mensen. De reden waarom niemand weet dat je daar bent, is omdat ze het te druk hebben om zich af te vragen of andere mensen zich er ook van bewust zijn. Wees de grotere persoon en ga naar je gemeenschappelijke kennissen op een feest of introduceer je aan nieuwe mensen.

10. Maak je geen zorgen. Hoe meer je je zorgen maakt over het feit dat je wordt opgemerkt, hoe gemakkelijker het is om over het hoofd te worden gezien. Omdat je je consequent zorgen maakt, kun je je niet ontspannen en voel je je niet op je gemak om te doen wat je wilt doen.