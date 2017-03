10 manieren waarop je gezicht ouder wordt

Er zijn manieren waarop je makkelijk 10 jaar kan toevoegen aan je gezicht, zonder dat je het zelfs door hebt. We zetten hier 10 manieren op een rij, volgens experts.

1. Je telefoon gebruiken: Constant gebruik van de mobiele telefoon kan zeer problematisch voor je huid zijn. Een grote hoeveelheid bacteriën komt op je telefoon, wat betekent dat deze bacteriën direct in contact komen met de huid op je gezicht, wat kan resulteren in slechte gevallen van acne. De kleine lettertypen en de schittering van het scherm kunnen leiden tot loensen, wat ook kan verergeren en zorgen voor meer frons lijnen. Ook zet je door het gebruik van een mobiele telefoon meer druk op je gezicht, wat kan leiden tot meer vlekken. Voor langere tijd scrollen kan leiden tot een verhoogde activering in nekspieren en spanning creëren in de kaak.

2. Je bedlinnen: Wist je dat de manier waarop je slaapt kan leiden tot veroudering? Als je ligt op de huid kan het kleine plooien op je lichaam veroorzaken waardoor je vroegtijdige rimpels kunt creëren. Zijden kussenslopen zijn een aanrader.

3. Het drinken door een rietje: Terwijl rietjes worden aangeraden om onze tanden te beschermen tegen sappen en koffie, kan de werking van het zuigen op een rietje fijne lijntjes en rimpels rond het gebied van de mond veroorzaken.

4. Het wrijven van je huid: Het toepassen van een anti-aging crème kan het tegenovergestelde effect veroorzaken als je je huid te agressief wrijft. De crème op de huid tikken of deppen voorkomt niet alleen onnodig uitrekken of veroudering van de huid, maar je geeft je lichaam ook de kans om het product effectiever te absorberen.

5. Kamer en water temperatuur: Temperaturen die te heet zijn kunnen je huid heel snel uitdrogen. Warme douches en centrale verwarming zorgen er na verloop van tijd voor dat de huid zal barsten en droog worden, en dan komen fijne rimpels te zien.

6. Bepaalde voedingsmiddelen: We weten allemaal dat te veel suiker slecht voor je is. Maar het lichaam breekt suiker in glucose en glucose kleeft aan cellen zoals collageen. Wees ook bewust van je dagelijkse eetgewoonten – koffie en thee kunnen je lichaam uitdrogen en ervoor zorgen dat je geen goede nachtrust krijgt.

7. Te lang haar: Te lang haar kan zorgen voor veroudering omdat het functies trekt en het gezicht langer kan maken.

8. Het gebruik van zeep: Zeep zorgt ervoor dat je de huid uitdroogt, en als je een zeer droge huid hebt, kun je rimpels en fijne lijntjes zien.

9. TV marathons: Tv kijken met vrienden kan leiden tot grote eetbuien. Langere tijd staren naar een tv-scherm kan ertoe leiden dat je vermoeid kijkt. Licht van mobiele telefoons en computers, wordt aangeduid als hoge energie zichtbaar licht, wat de diepere lagen van de huid, opwaarts reguleert met een MMP-1 enzym. MMP-1 breekt collageen en elastine van de huid af, de structuren die de huid stevig en jeugdig houden.

10. Last-minute drankjes: We zijn er allemaal geweest: je hebt een vroege avond gepland en je gaat toch in op een uitnodiging voor een drankje na het werk. Echter, het toevoegen van slechts een paar extra alcohol eenheden in de week kan een ramp betekenen voor onze huid.