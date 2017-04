10 mythes over contactlenzen

Wordt je zicht slechter en moet je een bril of contactlenzen aanschaffen? Of draag je al een bril en overweeg je om over te stappen op contactlenzen? Waar je ook voor kiest, het corrigeren van het zicht hangt meestal af van je persoonlijke voorkeuren. Maar omdat er veel mythes zijn over contactlenzen, durven sommige mensen deze niet te gebruiken. Dat je nergens bang voor hoeft te zijn lees je in onderstaande mythes over contactlenzen.

1. Ik kan geen contactlenzen dragen.

Bijna iedereen kan contactlenzen dragen dankzij de vooruitgang in de contactlens technologie de afgelopen jaren. Er zijn nu dan ook verschillende soorten op de markt.

2. Een contactlens kan achter mijn oog komen.

Het is fysiek onmogelijk dat een ​​contactlens achter je oog kan komen. Een membraan bedekt je ogen en maakt verbinding met de binnenkant van je oogleden, waardoor het onmogelijk is.

3. Contactlenzen zijn ongemakkelijk.

Niet waar. Na een korte aanpassingsperiode merken de meeste mensen niet eens dat ze contactlenzen dragen.

4. Contactlenzen kunnen vast aan mijn oog blijven zitten.

Contactlenzen kunnen niet vast komen te zitten aan je oog en zijn gemakkelijk te verwijderen met behulp van lenzenvloeistof.

5. Contactlenzen zijn tijdrovend.

Het reinigen en ontsmetten van de lenzen is makkelijk. Je zou ook kunnen kiezen voor daglenzen, deze hoef je dan helemaal niet te reinigen.

6. Het dragen van contactlenzen veroorzaakt oogproblemen.

Als je de instructies voor de lenzen goed opvolgt, hoe lang je ze moet dragen en hoe vaak je ze moet vervangen, is het dragen van contactlenzen zeer veilig.

7. Het zal me niet lukken ze in te brengen.

Het lijkt misschien op het eerste gezicht moeilijk, maar na wat oefenen kun je ze makkelijk in brengen en verwijderen. De meeste mensen worden veel sneller dan ze verwachten bedreven in het omgaan met contactlenzen.

8. Contactlenzen kunnen uitvallen.

Jaren geleden konden ouderwetse harde contactlenzen er soms uitvallen tijdens het sporten of andere activiteiten. Maar bij de huidige moderne contactlenzen gebeurt dit zeer zelden.

9. Contactlenzen zijn te duur.

Niet waar. Contactlenzen kunnen soms goedkoper zijn dan een goede bril. Zelfs daglenzen, ooit beschouwd als een luxe, heb je al vanaf minder dan een euro per dag. Allerlei voordelige lenzen vindt je bijvoorbeeld op Eyelens.nl.

10. Ik ben te oud/jong om contactlenzen te dragen.

Er zijn verschillende soorten lenzen die voor iedereen geschikt zijn. Er is geen officiële leeftijd waarmee je er mee mag beginnen, en ook niet wanneer je ermee moet stoppen. Leeftijd hoeft dus geen barrière te zijn.