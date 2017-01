10 nieuwe beauty producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 10 nieuwste producten in beauty land!

Collistar Serum-Foundation Perfect Nude SPF 15



De Collistar Serum-Foundation Perfect Nude SPF 15, is een gloednieuwe ‘high performing’ serum-foundation die glad blijft, uitstekend hecht en daarnaast een waardevolle verzorging voor de gezichtshuid vormt, waardoor het continuïteit biedt aan de huidverzorgingsroutine. De serum-foundation komt in een matglazen flacon met pipet voor een precieze dosering. € 38,95

Estée Lauder The Brow Multi-Tasker



De Estée Lauder Brow Multi-Tasker is een 3-in-1 product voor prachtig verzorgde en gedefinieerde wenkbrauwen in een oogwenk. Het potlood, poeder en spiraalborsteltje vormen samen de ultieme combinatie om je wenkbrauwen vorm te geven, te definiëren en in model te brengen. € 24,-

Bobbi Brown’s Remedies



Geïnspireerd door Bobbi’s holistische kijk op schoonheid, introduceert Bobbi Brown de Remedies collectie. Een verzameling van zes schoonheidsbehandelingen in een potje die er allemaal op gericht zijn de algehele conditie van de huid te verbeteren. Van een uitgedroogde huid tot irritatie en onzuiverheden; Remedies pakt het allemaal aan en is dé weg naar een gezonde en mooie huid. via Douglas.nl

YSL Mascara Volume Effect Faux Cils Shocking



YSL Mascara Volume Effet Faux Cils Shocking is een nieuwe volume gevende mascara van YSL Beauté, wat donker, intens, en dramatisch volume belooft. Dankzij een nieuwe borstel en formule, krijgen je ogen direct een verfijnde, donkere intensiteit. € 35,95

The Original Make-Up Eraser Makeup Remover Cloth



Met The Original MakeUp Eraser verwijdert je make-up zonder producten of chemicaliën. Het enige dat u hoeft te doen is water toevoegen. De MakeUp Eraser is herbruikbaar en gaat minimaal 1000 wasbeurten mee. € 17,96

La Mer The Revitalizing Hydrating Serum



The Revitalizing Hydrating Serum van La Mer is een serum met een interactieve mix van groene, bruine en rode algen. Dit verfrissende serum zorgt voor een gehydrateerde huid. Lijnen worden zichtbaar verzacht en de teint wordt zichtbaar stralender en jeugdiger. € 180,00

Lancôme Foundation Teint Idole Ultra Wear



Met Lancôme Foundation Teint Idole Ultra Wear creëer je een perfecte teint. De foundation biedt een hoge dekking en tegelijkertijd een natuurlijke look zonder touch-ups nodig te hebben. € 34,46

Guerlain Météorites Happy Glow Pearls



Guerlain Météorites Happy Glow Pearls corrigeert en verlicht de teint. In de gelimiteerde editie van Météorites zijn de originele kleuren van de mythische parels versterkt voor een frisse, lente glow: glanzend roze met een meerkleurige reflectie voor de ultieme glow, zacht mauve om het licht te vangen en een matte roze om de teint te doen herleven. € 74,90

Bobbi Brown Brightening Blush



Deze ultrazachte blush verwarmt de wangen met een glitterkleur, voor een perfecte wintergloed. De blush heeft een perfecte mix van transparante poeders en micropareltjes die je huid een warme, natuurlijk stralende gloed geven. € 52,00

Blèzi Brow Colour ’n Fix



Blèzi Brow Colour ’n Fix geeft de wenkbrauwen kleur, maakt ze voller en zorgt voor een perfect verzorgde look. Het resultaat is bovendien longlasting tot maar liefst 12 uur lang. Blèzi Brow Colour ’n Fix is verkrijgbaar in twee kleuren: 10 Blond en 20 Brown. € 17,95