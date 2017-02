10 nieuwe huidverzorgings producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 10 nieuwste huidverzorgingsproducten in beauty land!

Sisley Phyto-Blanc Brightening Daily Defense Fluid



Vervuiling, UV-straling, vrije radicalen, kunnen het de huid aardig moeilijk maken. Zeker in een stedelijke omgeving waar een concentratie aan vervuiling heerst. De huid raakt verstopt waardoor zij er niet meer egaal uitziet en donkere vlekjes kan vertonen. Om de huid weer glanzend en egaal te maken, heeft Sisley de Phyto-Blanc brightening daily defense fluid ontwikkeld: een dagelijkse verzorging tegen pigmentvlekjes met een verhelderend effect en een beschermingsfilter tegen UVA- en UVB-straling, schadelijke vrije radicalen en omgevingsvervuiling.

Sisley Phyto-Blanc Brightening Daily Defense Fluid is verkrijgbaar vanaf februari 2017 bij o.a. Douglas.nl en heeft een adviesverkoopprijs van €237,50

Estée Lauder Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask



Heb jij soms ook een extra opkikker rondom je ogen nodig zodat je weer fris & fruitig voor de dag kunt komen? Estée Lauder introduceert de nieuwe Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask – een oogmasker ontwikkeld met een speciale formule voor geconcentreerd herstel rondom de ogen. Een heerlijk oogmasker die je binnen 10 minuten weer laat stralen! Het oogmasker is nu te koop bij alle Estée Lauder verkooppunten en online op www.douglas.nl.

Het masker is te koop per één of per vier stuks. Één stuk kost € 14,- | vier stuks kosten € 50,-.

Colistar Natura Lijn



Collistar stapt dit jaar in de wereld van natuurlijke cosmetica met de nieuwe Natura Lijn. De lijn bestaat uit de Transforming Essential Cream voor € 39,95, de Two-Phase Micellar Water die snel alle soorten make-up verwijdert, inclusief waterproof make-up, voor € 26,50, de Extraordinary Infusion-Cream, een geconcentreerde 24-uurs crème vol met revitaliserende en hydro-voedende ingrediënten voor € 43,75 en de Precious Essence-Oil die onmiddellijk de huid zacht en glad maakt voor € 43,75.

Aveda Tulasāra Wedding Masques Overnight



Wanneer straalt de huid meer dan op een huwelijksdag? Om het hele jaar door diezelfde prachtige heldere gloed te hebben introduceert Aveda de nieuwe Tulasāra Wedding Masques Overnight. De speciaal ontwikkelde oog- en gezichtsmaskers zijn voor 97% natuurlijk afgeleid en zorgen ervoor dat je vanaf nu elke dag wakker wordt met een schitterende huid zoals een stralende bruid. Zodra de huid rust gedurende de nacht zorgt deze bijzondere formule ervoor dat je de volgende ochtend stralend wakker wordt en op termijn een jongere uitziende huid krijgt. Tulasāra Wedding Masque Overnight € 74,50 en Tulasāra Wedding Masque Eye Overnight € 64,50

Lancôme Absolue Precious Cells Herstellende Nachtcrème



De nieuwe Lancôme Absolue Precious Cells Herstellende Nachtcrème nog efficiënter door er rozenextracten van de Centifolia- en Damascenaroos aan toe te voegen. Deze extracten worden verkregen door superkritische CO₂-extractie en koude distillatie. Prijs €200 via Douglas.nl

Sisley Crème Réparatrice voor het lichaam



Crème Réparatrice is misschien wel Sisley’s meest bekende crème. Nu brengt het merk een versie van dit helende goedje voor het lichaam. De Sisley de Crème Fluide Réparatrice voor de body bevat een cocktail van hydraterende werkstoffen voor een nog efficiëntere werking. De huid herstelt, wordt gevoed en beschermd, nadat zij is aangetast door schadelijke invloeden van buitenaf. Sisley Crème Fluide Réparatrice is verkrijgbaar vanaf maart 2017 bij de gespecialiseerde parfumeriespeciaalzaak zoals Douglas.nl en de Sisley-counter in de Bijenkorf Amsterdam en heeft een verkoopadviesprijs van €122,50.