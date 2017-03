10 nieuwe huidverzorgings producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 10 nieuwste huidverzorgingsproducten in beauty land!

Valmont Prime Renewing Pack exclusive edition



Met de introductie van het Prime Renewing Pack in 1984, heeft Valmont een waar beauty icoon geïntroduceerd. Dit populaire cellulaire anti-stress masker is vanaf de introductie een groot succes. Speciaal voor alle beauty-masker-liefhebbers wordt het Prime Renewing Pack dit voorjaar in een exclusive edition uitgebracht. Het Valmont Prime Renewing Pack is meer dan alleen een ontspannend verzorgingsmasker met langdurige antirimpel werking. De exclusieve anti-ageing ingrediënten 3-voudig DNA (stimuleert de essentiële functies van de huid), RNA liposoom (herstellend effect op beschadigde cellen) en de Peptiden+ cocktail (combineert antirimpel peptiden met ginseng extract om de microcirculatie te stimuleren) maken ingedutte cellen wakker, waardoor de huid weer tot leven komt. RNA liposoom en de Peptiden+ cocktail zijn actief in de lederhuid, terwijl ze tevens een boost geven aan de microcirculatie. Kortom, een anti-stress masker met een zeer fijne, niet vettige crème textuur, die de huid ontspant en gladstrijkt waardoor de natuurlijke schoonheid verschijnt! Het Valmont Prime Renewing Pack is vanaf voorjaar 2017 in de exclusive edition uitvoering verkrijgbaar bij de betere schoonheidsspecialisten, wellness instituten en diverse luxe spa’s. Prijs 125 ml € 332,-

Estée Lauder Nutritious Vitality8 Radiant Eye Jelly



Een snelle en doeltreffende oplossing voor een jong en gezond ogende stralende huid biedt Nutritious Vitality8 van Estée Lauder, dat exclusief werd ontwikkeld voor Aziatische huidtypes. De nieuwe Nutritious Vitality8 Radiant Eye Jelly zit boordevol vochtinbrengende, vitaliserende en voedende bestanddelen. De innovatieve verkoelende gelatinetextuur, geïnspireerd op Zuid-Koreaanse verzorgingsproducten, geeft de delicate zone rond de ogen meteen een boost. De balsem wordt snel in de huid opgenomen. Een verfrissende nieuwe manier om vermoeide, gezwollen ogen op te peppen. De nieuwe Nutritious Vitality8 Radiant Eye Jelly is vanaf 17 april 2017 verkrijgbaar aan de Estée Lauder-counters van de Bijenkorf en online op www.esteelauder.nl. Prijs |15 ml | € 50,-

Bobbi Brown Soothing Cleansing Milk



De Bobbi Brown Soothing Cleansing Milk is een cleanser doordrenkt met Chia zaadolie en een unieke combinatie van narcissen en lavendelbloem complex. De Soothing Cleansing Milk reinigt en verzorgt de huid met een verfrissend en gehydrateerd resultaat. Prijs € 44,50 via Douglas.nl.

Collistar Pure Actives Eye Contour



Nieuw in de Collistar Pure Actives lijn is de Pure Actives Eye Contour Hyaluronzuur + Peptiden, een specialistische formule voor de oogcontour. Deze innovatieve behandeling combineert kostbare ‘pure actives’ in één product tegen wallen, donkere kringen, rimpels en hangende oogleden. De speciale ingrediënten, zorgt dat het product:

• de oogcontour lift en rimpels en fijne lijntjes gladstrijkt;

• wallen en donkere kringen minimaliseert en voorkomt door de microcirculatie en de afvoer van vocht te stimuleren;

• de oogleden hydrateert, verstevigt en compacter maakt en huidveroudering en rimpelvorming bestrijdt;

• de zichtbare tekenen van vermoeidheid vermindert en direct een fris en aangenaam gevoel geeft;

• een perfecte oogzone biedt.

Pure Actives Eye Contour, 15ml €32,50 via Douglas.nl.

Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Lift Floralixir Dew Concentrate



Geïnspireerd op de natuurlijke magie en kracht van ochtenddauw is er nu het nieuwe Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Lift Floralixir Dew Regenerating Water, een luxurieus, zijdezacht schoonheidswater dat uitstekende resultaten biedt. Dit verfijnde schoonheidswater voedt, verzacht en verstevigt de huid dankzij de combinatie van Re-Nutriv Ultimate Lift-technologieën, een booster van de natuurlijke vochtfactor uit de gronden van Martinique, zuiver 24-karaats goud en Zuidzeeparels. De teint straalt en ziet er jonger, gelift en steviger uit. Verkrijgbaar vanaf 20 maart 2017 verkrijgbaar aan de Estée Lauder-counters van de Bijenkorf en online op www.douglas.nl. Prijs € 120,-.

SOS producten van Sisley voor de vette huid



Een vette huid die last heeft van rode vlekjes en onzuiverheden heeft gerichte verzorging nodig. In 2016 lanceerde Sisley haar compleet vernieuwde Résines Tropicales lijn en nu wordt deze lijn uitgebreid met een masker en een lotion voor een complete huidverzorging op maat: de Sisley Masque Puriant Profond aux Résines Tropicales, een masker met drievoudige werking en de Sisley Lotion Purifiante Equilibrante, een lotion om de huid te reinigen. Nu verkrijgbaar bij de gespecialiseerde parfumeriespeciaalzaak en de Sisley-counter in de Bijenkorf Amsterdam. Sisley Masque Puriant Profond aux Résines Tropicales 60ml €95,- Sisley Lotion Purifiante Equilibrante 125ml €70,-

Giorgio Armani Beauty Soft Peeling Lotion



Giorgio Armani Beauty Soft Peeling Lotion is een serumlotion die de natuurlijke gloed van de huid herstelt met zowel op korte als lange termijn zichtbare resultaten; de huid is stralend en make-up blijft de hele dag onberispelijk zitten, elk dag weer opnieuw. Soft Peeling Lotion combineert het ‘nieuwe huid’ effect van een organische peeling met de gladmakende werking van een hydraterend pre-serum. De formule verwijdert op milde wijze dode huidcellen, verfijnt grove poriën en herstelt de natuurlijke gloed van de huid. Prijs 150ml €60. Beschikbaar vanaf begin maart 2017 bij de Bijenkorf Amsterdam en Den Haag.

Lancôme Peeling de Nuit Progressif Visionnaire Crescendo



Door de jaren heen verliest de huid haar natuurlijke, stralende teint. De teint wordt dof, poriën worden beter zichtbaar en lijntjes veranderen geleidelijk aan in rimpels. Lancôme ontwikkelde het de Peeling de Nuit Progressif Visionnaire Crescendo, een unieke 2-in-1 nachtpeeling die net zoals een verzorging niet afgespoeld moet worden en dus op de huid blijft zitten. Visionnaire Crescendo is een dermatologisch geïnspireerde vloeibare peeling in twee progressieve intensiteitsfasen die in een cyclus van 28 nachten na elkaar worden aangebracht. Zij veranderen effectief de huidtextuur en geven een egale, stralende teint, nauwere poriën en minder zichtbare rimpels en lijntjes. Prijs € 75,00. Verkrijgbaar vanaf midden februari 2017 via Douglas.nl.

Estée Lauder Advanced Night Repair Mask-in-Oil



Estée Lauder introduceert haar allereerste oliemasker: het Advanced Night Repair Recovery Mask-In-Oil. Dit masker heeft een ‘vergrendelende’ werking en houdt de voordelen van een nachtelijk herstelserum langdurig vast. Het masker is verkrijgbaar aan de Estée Lauder-counters van de Bijenkorf en online op www.douglas.nl. Prijs € 120,- voor 30ml.