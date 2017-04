10 nieuwe huidverzorgings producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 10 nieuwste huidverzorgingsproducten in beauty land!

Estée Lauder DayWear Matte Oil-Control Anti-Oxidant Gel Moisture Creme



Weg glimmende vlekken, welkom matte teint! De nieuwe Estée Lauder DayWear Matte Oil-Control Anti-Oxidant Moisture Gel Creme glijdt als het ware over de huid en hydrateert meteen, voor een zijdeachtige teint met een matte finish. Deze olievrije moisturizer met matterende werking absorbeert de overtollige talg en houdt de talgproductie een hele dag lang onder controle. De huid glimt minder en ook de poriën worden optisch kleiner bij herhaald gebruik. Fris, zacht, glad en gehydrateerd: de huid is klaar voor een zelfverzekerde start!

DayWear Matte Oil-Control Anti-Oxidant Moisture Gel Crème, 30 ml € 29,-

Foreo Luna Go Gezichtsborstel



De Luna go gezichtsborstel van Foreo is het perfecte beauty reismaatje voor een drukke levensstijl! Met zijn compacte formaat en T-Sonic technologie, kun je genieten van een volledige huidverzorgingsroutine waar je maar wilt zonder hierop te hoeven inleveren. Luna go is speciaal ontwikkeld om een volledig gepersonaliseerde gezichtsreinigingsroutine te kunnen leveren. Tot 8.000 T-Sonic (transdermale sonische) pulseringen per minuut worden door zachte siliconen aanraakpunten geleid, waardoor de huid van 99,5% van vuil, vet en make-up resten wordt ontdaan. Dode huidcellen worden verwijderd, wat leidt tot vermindering van de zichtbaarheid van poriën en verbetering van de absorptie van huidverzorgingsproducten. De huid zal er stralend en zacht uit komen te zien met een verfijnde textuur.

Prijs € 99,00

Filorga Créme Universelle



Filoga Créme Universelle is de oplossing voor elke situatie! Het merk liet zich inspireren door haar must-have huidverzorging na behandelingen om een product te ontwikkelen dat beantwoordt aan de de behoefte van het hele gezin. Créme Universelle helpt schade veroorzaakt door aanvallen van buitenaf te herstellen. Door UV straling, temperatuurschommelingen, scheren of agressieve producten kan de huid trekkerig aanvoelen, oververhit, geïrriteerd of schraal raken. Créme Universelle helpt de huid kalmeren en versterkt de huidbarrière. Créme Universelle is het product voor het hele gezin, voor alle situaties en onder alle omstandigheden.

Crème universelle, 100 ml, €29,90

Clinique Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C 10%



Clinique Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C 10% is een unieke booster met geweldige resultaten bij alle tekenen van zichtbare veroudering. Activeer hem om de de-ageing kracht van 10% verse vitamine C te gebruiken dat verfrist en vernieuwt. Druk simpelweg op het binnendeel om de vitamine C vrij te geven, schudt de mix met de de-aging kalmerende emulsie en de booster is klaar om zijn vernieuwende kracht af te geven. Voor een dagelijks supplement mix je gewoon 2 druppels met je favoriete Clinique moisturizer voor een directe verheldering, en in slechts 7 dagen zie je een opvallend egale, gladde huid.

Adviesverkoopprijs: €80 (voor 4 flaconnetjes)

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Eye Gelée



De Estée Lauder Revitalizing Supreme+Global Anti-Aging Cell Power Eye Gelée is een oogcrème met meervoudige werking die vermoeidheid tegengaat en de huid verstevigt rondom de ogen. Voor een stralende blik, met een huid die stevig en intens gevoed aanvoelt. De huid wordt zichtbaar steviger, terwijl fijne lijntjes, rimpels en wallen vervagen en donkere kringen worden opgelicht. De verkoelende applicator met goudkleurige punt masseert het product zorgvuldig in de huid, bevordert de microcirculatie en verfristde oogzone. De oogcreme is verkrijgbaar aan de Estée Lauder-counters van de Bijenkorf (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven & Den Haag) en online op www.douglas.nl. De aanbevolen verkoopprijs is € 50,-

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Wake Up Balm



De Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Wake Up Balm is een nieuwe moisturizer met meervoudige werking die gebruik maakt van het exclusieve moringa-extract. Deze Wake Up Balm zorgt ervoor dat de huidveroudering op verschillende wijzen wordt tegengegaan. Het moringa-extract versterkt de werking van een krachtig collageencomplex en stimuleert de natuurlijke collageenproductie. De Wake Up Balm is verkrijgbaar bij alle Estée Lauder-verkooppunten en online op www.esteelauder.nl voor een adviesverkoopprijs van € 68,-.

Armani Prima Soft Peeling Lotion



Armani Prima Soft Peeling Lotion, de meest recente toevoeging aan de Armani Prima huidverzorgingroutine, is een serumlotion die de natuurlijke gloed van de huid herstelt met zowel op korte als lange termijn zichtbare resultaten; de huid is stralend en make-up blijft de hele dag onberispelijk zitten, elk dag weer opnieuw.

Armani Prima Soft Peeling Lotion combineert het ‘nieuwe huid’ effect van een organische peeling met de gladmakende werking van een hydraterend pre-serum. De formule verwijdert op milde wijze dode huidcellen, verfijnt grove poriën en herstelt de natuurlijke gloed van de huid.

Prijs: 150ml €60

Lancôme Visionnaire Crescendo de Nuit Progressif



Door de jaren heen verliest de huid haar natuurlijke, stralende teint. De teint wordt dof, poriën worden beter zichtbaar en lijntjes veranderen geleidelijk aan in rimpels. Het gamma Visionnaire probeert met zijn positieve en duurzame boodschap vrouwen te helpen bij hun aanpassing aan de tijd die voorbijgaat. Dus lanceert Lancôme in 2017 een nieuwe verzorging met een duidelijke ambitie: de tellers van de huid op nul zetten. Hiervoor ontwikkelde het de Peeling de Nuit Progressif Visionnaire Crescendo, een unieke 2-in-1 nachtpeeling die net zoals een verzorging niet afgespoeld moet worden en dus op de huid blijft zitten. Visionnaire Crescendo is een dermatologisch geïnspireerde vloeibare peeling in twee progressieve intensiteitsfasen die in een cyclus van 28 nachten na elkaar worden aangebracht. Zij veranderen effectief de huidtextuur en geven een egale, stralende teint, nauwere poriën en minder zichtbare rimpels en lijntjes. Kortom, een efficiënte correctie van de eerste tekenen van verandering en een kleine maar weldra onmisbare revolutie in de beautyroutine.

VISIONNAIRE CRESCENDO 30 ml 75,00€

VISIONNAIRE JOUR SPF 50 ml 85,00€

Rodial Instant Bee Venom Beauty Fix



Rodial lanceert twee nieuwe producten in de vooraanstaande Bee Venom lijn. De exclusieve Bee Venom Micro-Sting Patches; een uniek product, geïnspireerd op mesotherapie, dat gericht bepaalde zones in het gezicht aanpakt. En voor wie niet genoeg kan krijgen van de skincare van Bee Venom is er nu ook body care in deze lijn. Bee Venom body serum zorgt voor een direct gehydrateerde en zachte huid. De Bee Venom lijn dankt haar naam aan de peptide melittine die geïnspireerd is op bijengif. Dit unieke anti-aging complex vinden we natuurlijk terug in de nieuwe producten.

Bee Venom Micro-Sting Patches ( 4 sachets, € 110)

Bee Venom Body Serum ( 200 ml, € 78)

The Body Shop Multi-Use Soothing Gel



Last van een rode of geïrriteerde huid? Of kan jouw huid wel wat extra hydratatie gebruiken? De nieuwe Multi-Use Soothing Gel van The Body Shop is een echte redder in nood! Het heeft een rustgevende werking en zorgt voor een frisse gehydrateerde huid. Je kan de gel aanbrengen op je lichaam, handen en op je gezicht voor een onmiddellijke

oppepper. Het bevat geen parfum, kleurstoffen, alcohol of conserveringsmiddelen.

MULTI-USE SOOTHING GEL FACE & BODY 200 ML – €19