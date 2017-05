10 nieuwe huidverzorgings producten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 10 nieuwste huidverzorgingsproducten in beauty land!

Valmont Perfection



Het Zwitserse high end cosmeticamerk Valmont introduceert: Valmont Perfection. Binnen deze lijn heeft de Just Time Perfection een SPF30 gekregen & een tweede tint voor een mooie, stralende teint. Het nieuwste product is de Restoring Perfection SPF50, met een transparante finish, wat een ideaal schild vormt tegen schadelijke UVA- en UVB-stralen. Uniek is het actieve Silicium D2 Complex, waardoor de energie van de zon juist positief wordt ingezet voor de aanmaak van collageen en fibroblasten. Prijs: 130 euro

Sisley Baume-en-Eau à la Rose Noire



Na het succes van Sisley’s Masque Crème à la Rose Noire en de Huile Précieuse à la Rose Noire, komt Sisley nu met de Baume-en-Eau à la Rose Noire. Een product met een unieke textuur, comfortabel en romig als een crème maar net zo fris en licht als een water, om de huid te helpen haar elasticiteit en glans terug te vinden. Dankzij de “water drop” technologie wordt deze water-in-olie emulsie bij de toepassing “gebroken” om te veranderen in minidruppeltjes water die tot in het hart van de opperhuid doordringen om alle kracht van de werkstoffen te verspreiden.

Baume-en-Eau à la Rose Noire is verkrijgbaar vanaf juni 2017 bij o.a. Douglas.nl en de Sisley-counter in de Bijenkorf Amsterdam.

Sans Soucis DD Daily Defense Concealer Roll-On SPF 10



Oogcontouren zien er vaak moe en donker uit. Donkere kringen, wallen, droogtelijntjes of te weinig slaap en vroegtijdige tekenen van veroudering zijn hier de oorzaak van. De huid rond de ogen is zeer kwetsbaar en heeft daarom extra verzorging en bescherming nodig. De nieuwe DD Daily Defense Concealer Roll-On SPF 10 is een multifunctioneel product. Het beschermt, verzorgt, en camoufleert donkere kringen onder de ogen en/of fijne lijntjes en rimpels. Verkrijgbaar via Douglas.nl.

Babor Silicone Cleansing Brush



De Babor Silicone Cleansing Brush laat met 12.000 microvibraties per minuut de teint er nog frisser uitzien. De flexibele siliconenkop met kleine noppen in verschillende lengtes past zich aan de gezichtsvorm aan en reinigt tot diep in de poriën. En passant geniet de huid van een activerende massage. De borstelkop is makkelijk met water te reinigen, daarom is er geen verwisselbare kop noodzakelijk. Waterproof en werkt op batterijen. 39,50 Euro

Clinique Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate



De Clinique Moisture Surge™ Hydrating Supercharged Concentrate geeft een shot vocht om het waterreservoir van de huid te helpen aanvullen met een vochtboost van 179% die 24 uur lang met 65 % aanhoudt. Je krijgt de intense hydratatie van een rijke vochtverzorging in een ultralichtgewicht water-gel textuur die helpt de huid direct voller, gladder en soepeler doet ogen. Waterbindende stoffen sealen het vocht in de huid en versterken de natuurlijke huidbarrière die zo beter bestand is tegen vijanden van buitenaf, om zo de tekenen van veroudering te vertragen. Verkoopadviesprijs: €36,00

Nannic Excellence lijn

Nannic ontwikkelde voor de nieuwe Excellence lijn een serum-in-crème technologie. Een serum-in-crème is een crème die de huid beschermt, hydrateert én door zijn cel-identieke basis de hoog geconcentreerde bestanddelen aflevert tot diep in de epidermis. Het nieuwe huidverjongingsconcept is bestemd voor de rijpere huid en bestaat uit drie producten. Het ATP Energize Serum, het GSH Defence Serum en het EXT Ultra Moisture Serum. Dit laatste serum verbetert tot 200% het vochtgehalte van de huid. De Nannic Excellence producten zijn opgebouwd uit vloeibare kristallen die de huidbarrière niet aantasten maar juist ondersteunen. Een krachtig trio dat alles doet waar een rijpere huid behoefte aan heeft: collageenaanmaak stimuleren, rimpels verminderen, hydrateren, elasticiteit verbeteren, beschermen tegen vrije radicalen en UV-schade repareren.

ATP ENERGIZE SERUM 30ml – € 152

GSH DEFENCE SERUM 30ml – € 148

EXT ULTRA MOISTURE SERUM 30ml – € 192

Verkrijgbaar vanaf heden (mei 2017) via www.nannic.nl of via verschillende schoonheidssalons en het W Hotel in Amsterdam.

The Body Shop Vitamine C Glow-Revealing Liquid Peel



De huid van ons gezicht krijgt behoorlijk wat te verduren. Factoren als het weer, vervuiling of een onevenwichtig dieet kunnen allemaal zorgen voor een doffe, grauwe uitstraling. Geef je huid een energieboost met de nieuwe Vitamine C Glow-Revealing Liquid Peel Vitamine C Glow-Revealing Liquid Peel! De exfoliërende peeling is verrijkt met camu-camu uit het Peruaanse Amazoneregenwoud en zorgt in no time voor een glowing healthy skin. € 21,00

Filorga Hydra-Filler Mat



Omdat hydratatie van vitaal belang is, omdat hydratatie niet alleen voor de droge huid is en omdat hydratatie hand in hand kan gaan met perfectie, heeft Filorga Hydra-Filler Mat gecreëerd: een perfectionerende moisturiser die de dorstige huid van water voorziet. De gel-crèmeformule bevat twee unieke TRI-COMPLEXEN, geïnspireerd op de ervaring van Filorga in esthetische geneeskunde,voor uitzonderlijke hydratatie en een absoluut smetteloze huid.