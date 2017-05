10 nieuwe producten in beauty land!

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 10 nieuwste producten in beauty land!

Bobbi Brown Long-Wear Waterproof Liner



De warme zomerdagen vragen om waterbestendige make-up. Daarom komt Bobbi Brown Cosmetics met de veelbelovende Long-Wear Waterproof Liner. Deze super gepigmenteerde eyeliner biedt een diepe, heldere kleurbeleving die de hele dag blijft zitten. Perfect voor die spontane avonden waarop je geen tijd hebt voor een touch up! Verkrijgbaar via Douglas.nl.

The Body Shop vegetarische Make-Up Palettes



Wees gedurfd en creatief met de nieuwe, 100% vegetarische Make-Up Palettes van The Body Shop! Click en mix en stel het palette van jouw dromen samen met de 30 intens gepigmenteerde Eye Shadow shades. De basis voor jouw unieke look creëer je met het onmisbare Contour Palette en dankzij het nieuwe Lip Palette zijn ook je lippen in een handomdraai onweerstaanbaar. De nieuwe paletten zijn verkrijgbaar vanaf 15 mei 2017. Verkrijgbaar via Thebodyshop.nl.

Shape je wenkbrauwen met de nieuwe producten van Hema

Met de complete Hema wenkbrauw-collectie heb je alle tools in handen om je wenkbrauwen perfect te stylen, of je nu van volle of dunne wenkbrauwen houdt. De productlijn bestaat uit; Eyebrow pen (€3,50), Eyebrow pommade (€5,-), Eyebrow fiber gel (€4,50), Eyebrow lifter & highlighter (€3,50). Verkrijgbaar via Hema.nl.

Estée Lauder Double Wear Cushion BB All Day Wear Liquid Compact SPF 50



De nieuwe Estée Lauder Double Wear Cushion BB All Day Wear Liquid Compact SPF 50 gaat een stap verder op het gebied van langhoudende make-up. De foundation zit in een kussendoosje, garandeert een gelijkmatige en natuurlijke dekking, en houdt dankzij de Double Wear-technologie verbluffend lang. Deze vederlichte multitasker doet bovendien niet alleen dienst als foundation, maar ook als primer en moisturizer. Verkrijgbaar in zes tinten vanaf 8 mei 2017 verkrijgbaar bij alle Estée Lauder-verkooppunten en online op www.douglas.nl. Aanbevolen verkoopprijs: Double Wear Cushion BB All Day Wear Liquid Compact SPF 50 | € 38,-

Yves Saint Laurent Beauty Touche Éclat Le Cushion Event



Vijfentwintig jaar na de eerste Touche Éclat is er de wedergeboorte van de iconische gouden pen. Le Cushion is de eerste cushionfoundation van YSL met een verhelderend en dekkend effect op maat dat inspeelt op de unieke behoeften van alle vrouwen wereldwijd. €62,00

Clinique Lash Power Flutter-to-Full Mascara & High Impact Custom Black Kajal



De Clinique Lash Power Flutter-to-Full Mascara is de perfecte oplossing voor dag-naar-nacht, van doordeweeks naar het weekend wimpers. Met de custom-fit mascara kun je verschillende looks maken, van naturel uitwaaierende wimpers tot dikke, dramatische wimpers die 24 uur mooi blijven zonder uitlopen of vlekken. De Clinique High Impact Custom Black Kajal is een intense, dikke, op kajal geïnspireerde eyeliner met een soepele, gladde textuur die het super gemakkelijk maakt om ogen een accent te geven. Het automatische opdraai-potlood in de intense kleuren zwart, bruin, groen en blauw geeft ogen iets zwoels en zet ze in de spotlight als nooit tevoren.

Adviesverkoopprijs mascara: €28,50

Adviesverkoopprijs oogpotlood: €18,60

Sisley Phyto-Blush Twist



Na het succes van de Sisley Phyto-Lip Twist konden de blushes niet achter blijven. Vier heldere en snoeperige tinten die verzorgen en de huid een gezonde kleur geven. Petal: Frisse en zachte kleur, die een subtiel roze sluier over de wangen legt, Fuchsia: Oogverblindend roze, perfect voor een onmiddellijk feestelijke uitstraling, Papaya: Vrolijk koraalrood dat de teint doet sprankelen en de doffe huid weer een gezonde uitstraling geeft, en Glow: In een handomdraai een flitsende uitstraling! Op de jukbeenderen, het voorhoofd, de neusbrug of kin aanbrengen om het licht te vangen en het gezicht vorm te geven (shapen). Sisley Phyto-Blush Twist €50,50.

Biotherm Skin Fitness Slimming



Biotherm Skin Fitness is het eerste premium gamma verzorgingen dat het effect van de sport onderhoudt. De formules bevatten actieve bestanddelen die de huid intens hydrateren en grondig reinigen. Hun herstellend effect is afgestemd op de behoeften van de huid na de inspanning. Verkrijgbaar via Douglas.nl.

Bobbi Brown Skin Foundation Cushion Compact



De nieuwe Skin Foundation Cushion Compact SPF 35 van Bobbi Brown Cosmetics zorgt voor een mooie natuurlijke glow en perfecte finish. Deze foundation zit vol met echte skin boosters zoals cafeïne en Pink Silk Tree extract! Daarnaast zorgen de capsule technologie en luchtdichte verpakking er samen voor dat de foundation langer mooi blijft. De liquid foundation voelt licht aan op je gezicht en is handig verpakt. Makkelijk om mee te nemen en aan te brengen, perfect voor zowel een volledige make-up look als een snelle touch up! € 49,98

Sisley Phyto-Touche Poudre Éclat Soleil



De alom bekende Phyto-Touche lijn van Sisley is uitgebreid met twee weergaloze zonnepoeders die moeiteloos met de huid versmelten, voor een gezonde uitstraling en een perfecte look. Gebruik de verschillende tinten apart om te contouren of samen voor een gebruinde huid. Phyto-Touche Poudre Éclat Soleil heeft een verkoopadviesprijs van €84,50. Verkrijgbaar via Douglas.nl.