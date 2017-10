10 ongewone en unieke restaurants in de wereld

Dineren met een uitzicht krijgt een hele andere dimensie als je deze restaurants hebt gezien. Van een onderwater restaurant tot een restaurant geheel van ijs, deze plaatsen bieden zowel geweldig eten als een indrukwekkend uitzicht. Bekijk hieronder de 10 meest ongewone, unieke restaurants ter wereld.

Ristorante Grotta Palazzese Polignano a Mare, Italië



Ristorante Grotta Palazzese in Polignano a Mare is uitgegraven van prachtige kalkstenen waardoor het lijkt alsof je in een grot eet. Dit restaurant op een ongeëvenaarde locatie met prachtig uitzicht op de blauwgroene Adriatische Zee is al eeuwen betoverend voor bezoekers.

Ithaa Undersea Restaurant, Malediven



Ithaa ligt op vijf meter onder het water en biedt 180 graden panoramisch uitzicht op de vissen en levendige koraaltuinen om het restaurant.

The Rock restaurant, Zanzibar



Op zijn unieke positie in/op de wateren van de Indische Oceaan is The Rock een charmant, exclusief restaurant op een van de meest unieke en mooie locaties van de wereld. Afhankelijk van het getij heb je een 360 graden uitzicht op de oceaan, of een half oceaan en een half wit zandstrand met zwevende palmen.

Ali Barbour’s Cave Restaurant, Kenia



Ali Barbour’s Cave Restaurant biedt een echt unieke eetervaring. Ali Barbour’s Cave is vermoedelijk tussen 120.000 en 180.000 jaar oud. Het bestaat uit een reeks onderling verbonden grotten op een diepte van maximaal 10 meter onder de grond. De natuurlijke gaten in het grotplafond zijn open voor de lucht en zitplaatsen onder de sterren creëren een intieme en elegante sfeer.

Snow Castle Restaurant, Finland



De Snow Castle Restaurant biedt de unieke ervaring om heerlijk te dineren in een restaurant volledig gemaakt van sneeuw. De Snow Castle is ’s werelds grootste sneeuwrestaurant. Zorg er wel voor dat je goed gekleed bent!

Soneva Kiri, Thailand



Dineer op nieuwe hoogte in een boomhut in het Soneva Kiri restaurant in Thailand met uitzicht op de zee. De heerlijke gastronomische gerechten worden naar je toegebracht via de zip-line acrobatiek van je persoonlijke ober.

Restaurant Le 3842, Frankrijk



Ontdek gastronomie op de top van Aiguille du Midi in restaurant Le 3842. Geniet van traditionele gerechten in een van de hoogste restaurants in Europa. Een adembenemend uitzicht en een panorama van de Mont-Blanc op 3842 meter hoogte onderscheidt je maaltijd.

Labassin Waterfall Restaurant, Fillipijnen



Het Labassin Waterfall Restaurant is een echt unieke en gedenkwaardige ervaring. Gelegen in de Filipijnen, kun je genieten van een heerlijke lunch terwijl het water van de waterval onder je voeten stroomt.

Fangweng Restaurant, China



Voor degenen die leven op het randje, zal Fangweng Restaurant in China een ervaring zijn om te onthouden. Hier eet je langs de kliffen, hoog boven het water. Als je niet bang bent aangelegd, is het een unieke, extreme ervaring.

El Diablo Restaurant, Lanzarote



El Diablo Restaurant op het eiland Lanzarote heeft een one-of-a-kind keuken, een vulkanisch gat in de grond. Hier eet je eten wat bereid is op een reusachtige grill dat verwarmd word door de lava van de vulkaan.