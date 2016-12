10 originele cadeau’s om te geven

Laten we eerlijk zijn, de feestdagen kunnen nogal hectisch zijn met alle voorbereidingen, en vele mensen wachten tot op het allerlaatste moment om cadeautjes aan te schaffen. Kerstmis staat nu echt voor de deur, dus nu kun je niet meer wachten met het kopen van cadeautjes. We hebben hier dan ook 10 originele cadeau’s op een rij gezet die je nog snel kunt aanschaffen.

Een zelfgemaakt cadeau

Met een cadeau die je zelf hebt gemaakt zit je altijd goed. Je weet zeker dat degene het nog niet heeft en ook niet van iemand anders kan krijgen. Alleen al het idee dat je zoveel tijd hebt besteed aan jouw cadeautje maakt het perfect.

Een belevenis

Een belevenis zoals een dagje vliegen, zeilen, ontspannen, wijnproeven, een concert ticket of een beauty behandeling, zijn ideale cadeaus als je weet wat degene eens altijd al had willen doen.

Een unieke fles drank

Een fles wijn of andere sterke drank doet het altijd goed bij iemand die graag een borrel lust. Als je deze keer een uniek exemplaar uit kiest, lijkt het alsof je net ietsje meer moeite hebt gedaan om aan een collector’s item te komen.

Flessenhangers

Flessenhangers passen goed bij de fles drank of wijn die je aanschaft. Deze kun je mooi laten bedrukken met een zelfgekozen tekst en je kunt kiezen uit verschillende materialen, bedrukkingen en afwerkingen. Zo maak je jou cadeau uniek.

Een kookboek

Iedereen die mensen heeft uitgenodigd tijdens te feestdagen is waarschijnlijk dol op koken. Met een kookboek van haar of zijn favoriete chef-kok of een vintage kookboek zit je zeker goed.

Een foto op canvas, aluminium of glas

Als je een mooie foto van degene waar je het cadeau aan geeft, of van zijn of haar kinderen, laat afdrukken op canvas, aluminium of glas, geef je die persoon een blijvende herinnering.

Massagekussen

Voor degene die een drukke baan heeft of regelmatig last heeft van stress, is een massagekussen heerlijk om te ontspannen.

Gadget

Een gadget is altijd een goede keuze voor de echte gadget freak. Er is genoeg te vinden, dus zorg dat je voor iets kiest waarvan je weet dat degene die nog niet heeft.

Een grammofoonplaat

De muziekliefhebber wordt helemaal blij met een lekkere, ouderwetse grammofoonplaat! Retro is weer in en bijna iedereen heeft weer een platenspeler in huis.

Een zelf bedrukte kalender

We hebben allemaal een kalender nodig, en met het nieuwe jaar voor de deur is dit dan ook een zeer leuk cadeau. Vooral als je deze zelf laat drukken met foto’s van dingen die degene waar je het aan geeft leuk vindt.