De beslissing om te trouwen is de grootste beslissing die de meeste mensen maken in hun leven. Voordat je dus deze stap neemt, is het belangrijk om hier goed over na te denken, en er zeker van zijn dat dit is wat je wilt. We hebben hier een lijst van 10 redenen om niet te trouwen.

1. Als je single in hart en nieren bent. Single zijn is voor jou hoe je leven het meest zinvol en bevredigend is. .

2. Omdat je op een bepaalde leeftijd bent gekomen en denkt dat het tijd is.

3. Als je denkt dat je dan nooit meer alleen zal zijn.

4. Om financiële redenen.

5. Als er geen liefde in het spel is.

6. Als trouwen een logische volgende stap lijkt in de relatie.

7. Je bent tevreden met de dingen zoals ze nu zijn.

8. Omdat je zwanger bent.

9. Omdat je traditioneel wilt leven.

10. Teveel huwelijken eindigen in een echtscheiding.