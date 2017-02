10 types 30-jarige single mannen

30-jarige mannen zijn er in diverse soorten; denk de carrière man, de jonge vader of de eeuwige student, en alles wat daar tussen zit. Maar misschien is een groot deel van deze mannen de steeds groeiende groep van 30-jarige single mannen. We hebben hier 10 types 30-jarige alleenstaande mannen op een rij gezet.

1) Het totale pakket

Het totale pakket is slim, heeft gestudeerd, is sportief, een muzikant en een fervent reiziger. Hij is knap, verzorgd zich goed en heeft een geweldige carrière, maar hij is eigenlijk een familie man. Er is maar een ding wat hij moeilijk kan vinden en dat is een vrouw die bij hem past.

2) De man die opnieuw moet beginnen

Deze man heeft, zolang iedereen zich kan herinneren, een lange termijn’s vriendin. Hij leek nooit zo gelukkig in de relatie, maar iedereen is er gewoon van uitgegaan dat ze uiteindelijk zouden trouwen. Nu, na een lange en moeilijke break up, is deze man opeens alleen. Hij weet niet goed hoe hij moet omgaan met het single zijn, maar hij is blij en gaat vanavond lekker uit.

3) De man die met iemand van dezelfde etniciteit of geloof moet trouwen omdat zijn ouders hem anders verstoten

Het is al moeilijk genoeg om de ware te vinden, en de ouders van deze man zullen het echt niet makkelijker maken. Hij probeerde kort te rebelleren, maar nadat zijn laatste vriendin niet welkom was bij zijn ouders, gaf hij het op.

4) De vrouwenhater

De vrouwenhater heeft een hekel aan vrouwen, en vrouwen haten de vrouwenhater. De vrouwenhater weet niet heel veel over het andere geslacht, maar hij kan je het exacte aantal vertellen waarmee hij sliep. Hij deed het heel goed met meisjes in zijn vroegere dagen, maar de laatste tijd vallen alleen degenen met lage eigenwaarde op hem.

5) De man die te vroeg alles had

Deze man had terug in de tijd alles waar een vrouw ooit van had kunnen dromen. Zijn torenhoge vertrouwen droeg hem soepel door de universiteit, en niemand was verbaasd toen hij een slimme, lieve, mooie vriendin had. Maar hij begon net. Hij had nog zoveel te doen en brak met zijn vriendin. Nu, jaren later, heeft hij niets meer van zijn jonge jaren. En vrouwen zien niet veel meer in hem.

6) De man die eindelijk een goede vangst is

Aan de andere kant van de medaille, na het verliezen van wat gewicht, het dragen van fatsoenlijke kleding, en aan de start van een succesvolle carrière, krijgt de man die ten slotte een goede vangst is steeds meer aandacht dan hij kreeg in zijn eerste 25 jaar. Vrouwen vinden het vertederend dat een dergelijke aantrekkelijke man erin geslaagd is om zijn bescheidenheid te behouden, terwijl het eigenlijk alleen maar is dat hij ervan uitgaat dat elke vrouw te hoog gegrepen is.

7) De normale man die de ware nog niet heeft gevonden

De normale man geniet van zijn leven. Hij houdt van zijn werk, hij houdt van zijn vrienden, en hij vindt single zijn prima. Hij heeft geen haast om een relatie te beginnen en vertrouwd erop dat hij op een bepaald moment de ware vrouw zal trouwen. Hij begrijpt ook niet helemaal waarom iedereen probeert te achterhalen “wat zijn probleem is.” Zijn ouders zijn bezorgd en zijn vrienden willen helpen. Hij waardeert alle ongevraagde steun, maar hij zou liever willen dat iedereen stopt met denken dat er iets mis met hem is.

8) De serial online dater die niet kan geloven dat hij nog niet getrouwd is

Het tegenovergestelde van de vorige man, kan de serial online dater niet geloven dat hij niet getrouwd is. Vanaf de middelbare school, de universiteit en zijn twintiger jaren, was hij altijd de man met een vriendin. Hij heeft jarenlang genoten van het plagen van zijn single vrienden, en op de een of andere manier, is hij nu 30 en single.

Hij heeft vier online dating profielen, en wanneer mensen hem vragen of hij iemand ziet, legt hij uit dat hij het op dit moment gewoon te druk heeft met zijn carrière voor een relatie.

9) De in-de-kast man

De in-de-kast man is zo dicht bij de perfecte vangst; hij is knap, hij is goed gekleed, en hij heeft een geweldige baan. Hij is grappig, welbespraakt, en charmant. Het enige klein ongemak is dat hij zich niet aangetrokken voelt tot vrouwen. Zijn tegenpool is de normale man die de ware nog niet heeft gevonden, die genoeg heeft van de theorieën dat hij homo is, omdat hij gelukkig is met single zijn op dit moment.

10) De man die het nu volledig heeft opgegeven

De man die het nu volledig heeft opgegeven, heeft op de eerste plaats nooit hard genoeg geprobeerd, maar in ieder geval was er een ​​schijn van inspanning. Hij houdt er niet van om naar bars te gaan, weigert online te daten, en de X-Box is terug in de woonkamer na een ​​peptalk van zijn vriend enkele maanden geleden. Diep van binnen is deze man bang voor een heleboel dingen, maar zijn angst manifesteert zich in ontkenning en passiviteit. Er is maar één manier waarop dingen veranderen voor deze man, en dat is als een vrouw hem benadert.