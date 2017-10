10 tekenen dat je een gelukkige en gezonde relatie hebt

Soms kan het moeilijk zijn om zeker te weten of een relatie goed is of niet. Als je je afvraagt of je partner de juiste is, dan is het goed om na te denken over de tekens die suggereren dat je in een gelukkige en gezonde relatie bent. Hier zijn tien tekenen van de meest voorkomende.

1. Consequent respect

Een van de belangrijkste dingen van een gezonde relatie is wederzijds respect. Dit zorgt ervoor dat jullie je gewaardeerd voelen. Het biedt ook een sterke en stabiele basis die het mogelijk maakt om om te gaan met eventuele conflicten die komen. Er zijn veel eenvoudige, dagelijkse manieren om elkaar respect te tonen. Bijvoorbeeld:

interesse tonen in de andere en echt luisteren naar elkaars gevoelens.

2. Gedeelde tijd samen doorbrengen

Zelfs als jij en je partner verschillende carrières en hobby’s hebben, is het zo belangrijk om in ieder geval gewoon tijd met elkaar te besteden en te genieten. Je hoeft niet altijd iets speciaals te plannen. Ook door gewoon samen te wandelen of praten met een kopje koffie, zorgt ervoor dat jullie verbonden en emotioneel intiem blijven.

3. Niet alles alleen doen

Een belangrijke aanvulling op het bovenstaande teken is dat de gedeelde tijd ten minste gedeeltelijk draait om directe interactie. Soms kunnen koppels in een sleur raken waardoor ze alleen tijd doorbrengen, alleen tv kijken, waardoor er geen aandacht voor elkaar is. Als je je ooit zorgen maakt dat je teveel tijd voor de televisie doorbrengt, praat dan met elkaar om meer manieren te vinden om tijd samen door te brengen.

4. Kleine gebaren van liefde

Zeker, soms zijn grote gebaren goed voor relaties, maar de meest intieme gebaren, degenen die echt voor een gezonde relatie zorgen, zijn echter de kleine maar zinvolle. Denk aan een taak die je partner niet leuk vindt, een kopje koffie in de ochtend, enzovoorts.

5. Fysieke dichtheid

Fysiek dicht bij elkaar zijn wat hoort bij een gelukkige en gezonde relatie gaat niet alleen over seks! Het gaat ook over knuffelen, kussen, elkaar masseren, elkaars handen houden en dergelijke. Al deze vormen van interacties geven oxytocine (ook wel het ‘liefdehormoon’ genoemd) vrij. Dit zorgt voor een sterke band, vermindert stress en vormt de basis voor blijvende inzet.

6. “Goed ruzie maken”

Misschien denk je dat er in een ideale relatie geen ruzie voorkomt, maar dat is niet zo. In feite zullen alle koppels weleens ruzie maken. De truc is om ervoor te zorgen dat dit zo effectief mogelijk gebeurd. Bijvoorbeeld, luisteren naar elkaar ondanks gevoelens van pijn of woede, maakt deel uit van ‘goed ruzie maken’. En, het is belangrijk om wederzijdse en oprechte verontschuldigingen te maken (in plaats van wrok te houden).

7. In contact blijven

Het is ideaal voor koppels om hun eigen hobby’s, interesses en vrienden te hebben, en soms zou dit kunnen betekenen dat ze grote delen van de week op afzonderlijke plaatsen tijd besteden. In contact blijven tijdens deze tijden is een teken dat je partner voor jou nog steeds belangrijk is en constant in jouw gedachten is. Kleine berichten of korte telefoongesprekken, kunnen het verschil maken.

8. Teamwork

In een relatie moeten twee mensen als een team werken. Dit kan op vele verschillende manieren, maar is noodzakelijk voor een langdurige, harmonieuze relatie. Je kunt het bijvoorbeeld zien hoe jullie de kinderen opvoeden, hoe je vakanties plant of hoe je de huishoudelijke taken verdeelt.

9. Afwisseling

Zoals hierboven vermeld, kunnen gelukkige koppels ook een apart leven hebben. Dit is essentieel om je eigen identiteit te behouden, en om interessant te blijven voor elkaar! In het begin van de relatie kan het verleidelijk zijn om jezelf te verliezen in je partner en in wat je deelt. Dit is echter niet blijvend, omdat het ervoor zorgt dat jullie uit elkaar groeien in plaats van dat het een gezonde relatie ondersteunt.

10. Zelfvertrouwen

Tenslotte, net als een gezonde relatie met jezelf vereist dat je je niet moet vergelijken met andere mensen, en tevreden bent met wie je bent, vereist een goede relatie een unieke dynamiek. Gelukkige koppels zijn in staat om hun leven door hun eigen normen te beoordelen, zonder zich te concentreren op wat andere mensen aannemen of verwachten over jullie relatie. Het is belangrijk dat de relatie voor jullie werkt.