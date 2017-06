10 tekenen dat je een mentale controle nodig hebt

Iedereen heeft slechte dagen. En velen hebben slechte weken. Maar als je je over een langere tijd depressief, gestrest of angstig voelt, en het invloed heeft op het dagelijks leven, dan heb je misschien hulp nodig. We hebben hier tien tekenen op een rij gezet dat je een mentale controle nodig kan hebben.

1. “Ik voel me voortdurend angstig, nerveus, of ‘op scherp’.”

2. “Ik voel me vaak gescheiden en vrij ver van andere mensen.”

3. “Op sommige momenten, weet ik niet zeker of mijn gedachten echt of een fantasie zijn.”

4. “Ik vind het bijna onmogelijk om me te concentreren wanneer ik aan het lezen ben.”

5. “Ik besteed veel tijd aan wat anderen van me denken.”

6. “Ik heb het gevoel dat mensen samenzweren om mij kwaad te doen.”

7. “Ik voel me nooit schuldig, beschaamd of heb spijt van mijn acties of van mijn woorden.”

8. “Als er iets fout gaat is het niet mijn schuld.”

9. “Het lijkt erop dat vreugde en geluk me ontgaan.”

10. “Wanneer mij goede dingen overkomen, doe ik vaak iets onverantwoord’s om mijn succes te saboteren.”