10 tips als je besluit een tatoeage te zetten

Het zetten van je eerste tatoeage is een zeer moedige beslissing die kan leiden tot een leven van spijt als je het niet goed doet. Het is begrijpelijk dat je misschien het idee al een beetje eng vindt. Je eerste tatoeage ervaring zal een zijn die je zeker niet snel gaat vergeten, dus hebben we 10 tips die de ervaring geweldig zullen maken.

1. Doe onderzoek bij het kiezen van een tatoeage en een tatoeëerder.

Haast jezelf niet bij het kiezen van een ontwerp. De tatoeage heb je voor altijd als het goed is, dus weet wat je wilt. Ook waar je de tatoeage gaat zetten en door wie is van groot belang. De meeste tatoeëerders hebben een specialiteit, dus denk hier over na als je een uitkiest. Let ook goed op de werkomgeving. Een goede shop houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne.

2. Bereid je voor op de dag dat je een tatoeage laat zetten.

Eet vooraf een volledige maaltijd. Veel tatoeëerders raden het drinken van sinaasappelsap voorafgaand af. Drink ook geen alcohol of gebruik geen drugs. Omdat het laten zetten van een tatoeage een vrij intieme ervaring is, vergeet niet om te douchen en je tanden te poetsen.

3. Breng een goede referentie foto.

Breng indien mogelijk een foto mee van goede kwaliteit van de tatoeage die je wilt laten zetten.

4. Breng geen entourage naar de winkel met je mee.

Het is fijn om een vriendin mee te nemen om je hand vast te houden, maar meer dan één persoon is onbeschoft en irritant. Kinderen zijn niet toegestaan in de meeste tattoo shops, laat ze thuis.

5. Vertrouw op je tatoeëerder.

De tatoeëerder weet wat hij of zij doet, dus laat hem of haar zijn werk doen.

6. Bekijk het stencil ontwerp, de plaatsing op het lichaam, en de spelling, voordat er begonnen wordt.

Als je iets ziet dat fout is, zeg het dan. Je kwetst iemands gevoelens niet als je hen zegt dat er iets verkeerd is gespeld bijvoorbeeld.

7. Wees voorbereid op pijn, tatoeages doen pijn.

Wees niet bang om de tatoeëerder te vragen om een pauze te nemen als het te pijnlijk wordt. Niemand wil een klant die flauwvalt.

8. Zit of lig stil!

We weten dat het moeilijk is om dit te doen, maar het is belangrijk om zo kalm en stil mogelijk te blijven als je getatoeëerd wordt. Als je zenuwachtig bent kan de tatoeëerder de fout in gaan.

9. Geef een fooi.

Als je tevreden bent met het resultaat, geef dan een fooi. Dit is precisie werk en hij of zij verdient wel wat extra’s.

10. Zorg voor je tatoeage als je eenmaal de winkel hebt verlaten.

Tatoeage nazorg is een cruciale stap in het waarborgen van een goede tatoeage. Je zal korstjes krijgen en die zullen genezen binnen 2-3 weken. Vermijd de zon en zwemmen voor de eerste 2 weken. Houd de tatoeage vochtig en schoon als het geneest. Als het eenmaal genezen is vergeet niet om SPF 50 zonnebrandcrème te zetten wanneer het warm is, dan zal het niet snel vervagen.