10 tips voor als je single bent op Valentijnsdag

Vele singles vinden februari een vreselijke maand elke keer als ze een winkel inlopen waar de Valentijnsdag artikelen staan uitgestald. Het is helemaal niet nodig om je eenzaam te voelen op deze dag of te denken dat iedereen geniet van deze dag. Veel mensen laten deze dag gewoon aan zich voorbij gaan. Hierbij wat tips voor als je single bent op Valentijnsdag.

1. Singles kunnen Singles Awareness Day vieren. Deze dag is in de Verenigde Staten uitgeroepen als een feestdag voor singles. Het dient als aanvulling op Valentijnsdag voor mensen die single zijn en vindt plaats op 15 februari. Maar je kunt het natuurlijk ook op 14 februari vieren.

2. Ontwikkel een houding van dankbaarheid. Focus op alle goede dingen die singles hebben in hun leven, zoals goede vrienden, familieleden, huisdieren, je huis, reizen, etc. Dankbaarheid verlicht depressie.

3. Liefde hoeft niet te worden beperkt tot de romantische liefde. Singles kunnen zich in plaats daarvan richten op iets met liefde te doen zoals vrijwilligerswerk of de minder bedeelden te helpen.

4. Een ander idee is om een groep single vrienden te verzamelen voor een anti-Valentijnsdag feestje. Plezier zullen jullie zeker hebben.

5. Voel je je een beetje ondeugend? Singles kunnen bloemen versturen naar zichzelf op het werk, met een lege kaart, waardoor iedereen kan speculeren van wie je die hebt gehad. Of, stuur anoniem bloemen naar één vriend.

6. Degenen die net een relatie hebben verbroken of voortdurend bezig zijn vragen te beantwoorden waarom ze geen relatie hebben, zullen wat moeten plannen tot 15 februari. Ze kunnen ondersteunende mensen verzamelen en iets heel on-romantisch doen, zoals naar een komedie of een horror film, helpen bij een tehuis voor daklozen of trainen in een sportclub.

7. Het is belangrijk voor singles om zelfzorg te oefenen. Het zou kunnen komen in de vorm van naar een spa gaan, een lekkere maaltijd koken of een doos bonbons kopen. Vergeet niet dat veel mensen in relaties deze kleine dingen niet krijgen van hun partners, maar singles kunnen er voor zichzelf zijn of voor hun vrienden.

8. Biedt aan om te babysitten op je kleine neefje of nichtje of kinderen van vrienden. Niet alleen zullen je vrienden of familie het op prijs stellen, de tijd met de kinderen zal je goed doen.

9. Veel mensen worden een beetje eenzaam op Valentijnsdag. Echter, het is nooit een goed idee om exen te bellen als je een beetje teveel hebt gedronken. Als je de drang hebt om te bellen, e-mailen of whatsappen, richt je dan op iemand anders zoals een vriendin, je moeder of je oma.

10. Vergeet niet dat 14 februari slechts een willekeurige dag is voor velen. Het is gewoon een andere dag op de kalender, zoals morgen en gisteren, en zal binnenkort weer weg gaan voor een jaar.