10 Tips voor gezonde tanden

Is een bezoek aan de tandarts niet jou favoriete bezigheid? Je zou in ieder geval tweemaal per jaar moeten gaan voor controle, maar als je het daarbij wilt houden, dan moet je thuis zorgen voor je tanden. Hier zijn een aantal tandheelkundige tips om te helpen:

1. Tandenpoetsen – Poets je tanden twee keer per dag, bij voorkeur na de maaltijd. Houd een kleine tandenborstel in je tas voor een snelle poetsbeurt na de lunch.

2. Tandpasta – Gefluorideerde tandpasta voegt een beschermende laag om je tanden, wat hen beschermt tegen verval.

3. Timing – Elk poetssessie dient ten minste 2-3 minuten duren.

4. Flossen – Schuif een floss draad tussen de tanden in een langzame zagende beweging. Schuif het draad voorzichtig rond de wortels van de tanden om deeltjes van voedsel los te maken.

5. Zure dranken en voedingsmiddelen – Citroenzuur in sappen en fosforzuur in frisdranken laat de beschermlagen van de tanden los.

6. Suikers – Net als bij zure dranken, veroorzaken suikers verval van het gebit. De bacteriën die plaque veroorzaken, zetten suikers om in zuren, en slijten de tanden weg.

7. Orale bescherming – Bescherm je mond tegen verwondingen met behulp van mondkapjes en helmen als je deel neemt aan sportactiviteiten.

8. Tandafstoting – Als een tand is uitgevallen, pak het en spoel het voorzichtig met water. Zet het vervolgens in melk en ga er meteen mee naar de tandarts.

9. Kauwen en bijten – Je tanden zijn ontworpen om van alles te eten, maar niet iets anders. Bijten of kauwen op oneetbare voorwerpen kunnen er voor zorgen dat tanden afbreken of scheuren.

10. Controles – Bezoek ten slotte twee keer per jaar de tandarts voor een tandheelkundige check-up om te zorgen dat je tanden in goede gezondheid zijn.