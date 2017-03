10 tips om meer uit je dag te halen

Door alle drukte die we tegenwoordig hebben, kan het soms heel moeilijk zijn om de tijd te beheren. Het is echter mogelijk om controle over de tijd te nemen en te genieten van een gezond evenwicht tussen werk en vrije tijd.

1. Doe het de avond tevoren – Bespaar tijd in je dag door dingen de avond van tevoren te doen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar geeft je ook de mogelijkheid om de dag zonder stress en haasten te beginnen.

2. Begin goed – Sta vroeg op en creëer een ochtend routine die je de dag met een goede start laat beginnen. Ga trainen, eet een gezond ontbijt, doe aan meditatie of lees de krant, bijvoorbeeld.

3. Kom vroeg – Vroeg aankomen op het werk bespaart je tijd, van haasten, verkeer, en andere dingen. Benut de extra tijd die je hebt.

4. Bereid je voor op de dag – Een paar minuten planning en voorbereiding van de dag vroeg in de ochtend kan je de hele dag tijd besparen. Wees klaar voor je verplichtingen, en weet wat je nodig hebt om van alles gedaan te krijgen.

5. Vind je beste tijd – Als je bijvoorbeeld een ochtend mens bent, maak dan gebruik van de ochtend, voor de belangrijkste taken en laat de onbelangrijke taken voor wat ze zijn.

6. Geef prioriteit aan je taken – Doe de belangrijke of dringende dingen eerst en probeer niet te worden gestoord door e-mails of telefoontjes die je later kunt afhandelen. Blijf op de hoogte van verplichtingen op korte, middellange en lange termijn.

7. Begin met kleinere taken – Als je weet dat je uitstelgedrag hebt of het moeilijk vindt om projecten op te starten, begin dan aan een kleine en concentreer op de voltooiing ervan.

8. Vermijd onderbrekingen – Als je iets gedaan wilt krijgen, lees dan ondertussen geen e-mail, schakel je telefoon uit of zet het op stil, en sta anderen niet toe om je te storen.

9. Plan een tijd voor gesprekken en vergaderingen – Gesprekken zijn onderbrekingen, en zo ook bijeenkomsten. Plan een moment in voor deze taken. Als je een vast schema hebt zal je meer gedaan krijgen.

10. Zeg nee – Als je nooit nee zegt geef je je tijd aan anderen in plaats van eerst je prioriteiten gedaan te krijgen. Zorg ervoor dat je ‘nee’ zegt wanneer het moet.