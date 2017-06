10 tips om muggen en teken in de tuin op een natuurlijke manier te elimineren

De zomer is heerlijk maar brengt ook muggen en teken met zich mee. Maar het is niet nodig om zware chemische middelen te gebruiken om deze bloeddorstige plagen uit te roeien. Om veilig te genieten van de tuin, hebben we hier 10 tips om muggen en teken op een natuurlijke manier te elimineren.

1. Draag licht en neutraal gekleurde kleding: Muggen worden aangetrokken door dingen van de natuur, zoals de kleuren van bloemen, bladeren of dieren na te bootsen. Ga voor wit, kaki of beige.

2. Ga naturel: Vermijd parfum of alle producten die geurstoffen bevatten.

3. Blijf koel: Zweet en kooldioxide door uitademen zijn muggen bakens. Ook vuur brengt kooldioxide af. Dus, beperk kaarsen tot citronella en wacht met de vuurkorven en vreugdevuren tot de herfst.

4. Bedek je: Muggen worden het meest aangetrokken tot gebieden waar de huid dunner is en de bloedvaten dichter zijn bij het oppervlak, zoals de oren, polsen en enkels. Het is moeilijk in de zomer, maar als je in de buurt bent van water of in het bos, draag lange mouwen, een lange broek en sokken. Bij het lopen door hoog gras zet de broek in sokken om te voorkomen dat teken kruipen op de benen.

5. Gebruik afweermiddelen: Kies voor natuurlijke, niet-giftige, botanische insectenwerende middelen die ongeveer elke dertig minuten opnieuw moeten worden aangebracht om effectief te blijven.

6. Behandel de hot spots van de tuin: Gebruik ook voor de tuin natuurlijke middelen om ongedierte af te weren. Natuurlijke plaagbestrijding is veilig voor kinderen, huisdieren, en bestuivers zoals bijen en vlinders.

7. Minimaliseer stilstaand water: Een mug heeft water nodig voor twee fasen van de levenscyclus. Houd regengoten helder en ontstopt. Verwijder oude banden, emmers, plastic zakken, of andere containers. Leeg en zet schoon water in vogelbaden, fonteinen, zwembaden, regentonnen en potplanten, ten minste eenmaal per week.

8. Snoei of verwijder overwoekerde vegetatie: Muggen zijn schaduw liefhebbers. Elimineer schaduwrijke plekken op twee manieren. Ten eerste, maak begroeide gebieden schoon en/of leeg. Ten tweede, snoei bomen en struiken rond het grasveld om meer zonlicht toe te laten.

9. Gebruik gele lampen in de buitenlucht. Deze kleur is niet zo aantrekkelijk voor insecten.

10. Plant muggen afstotende planten. Deze omvatten geurende geraniums, citroen tijm, goudsbloem, boerenwormkruid, citrosa planten, basilicum en/of sassafras in de buurt van de woning.