10 type single mannen die je ontmoet tijdens het reizen

Behalve dat reizen je nieuwe landen leert kennen, is het de perfecte manier om een leuke man te ontmoeten. Want de zon schijnt, de alcohol vloeit, praatjes worden sneller gemaakt … je zou wel je ogen in je zak moeten hebben als je de potentiële liefdeskandidaten niet ziet. Hier zijn 10 type single mannen die je ontmoet als je op vakantie gaat.

1. De Party Animal

Deze man gaat helemaal los. Zijn reis is niet gewoon een normaal avontuur. Hij wil niet alleen de wereld zien, maar ook alle vrouwen die hij daar tegenkomt in bed krijgen. Als je gewoon plezier wilt hebben, dan is hij je man, zo niet, blijf uit de buurt!

2. De mysterieuze Hippie

Hij mediteert overal en loopt rond op blote voeten, vaak topless. In zijn zoektocht naar de zin van het leven, reist hij de hele wereld over. Alles bij hem is peace en geen regels.

3. De Beachboy

Hij werkt in een strandtent, watersport tent of is een instructeur van een van de watersporten. Door zijn aantrekkelijke uiterlijk is het onmogelijk om niet tot zo iemand aangetrokken te worden.

4. De Enthousiaste

Hij wordt wakker bij zonsopgang en heeft al een lijstje van ‘must sees’ afgevinkt, voordat je zelfs koffie hebt gedronken. Alles is fantastisch en hij is over enthousiast. Hij is vermoeiend.

5. De Adrenaline Junkie

Zijn reis draait om een of andere activiteit en niets anders. Bungeejumpen, wandelen door onontgonnen terreinen of bossen, en gevaarlijke capriolen uithalen zijn enkele dingen waar hij op kickt. Verhalen over zijn bijna-dood ervaringen houden je uren lang bezig.

6. De Single Vader

Hij heeft al een plus één, maar hij intrigeert je, want hij gaat alleen met zijn kind op vakantie. En dat is best knap, maar ook vermoeiend, dus kan hij je hulp wel gebruiken.

7. De Musicus

Je zult meerdere mannen voorzien van een gitaar of ander muziekinstrument tegenkomen. Zijn creativiteit en vrijheid zijn aantrekkelijk, maar muziek maken zal altijd zijn eerste liefde zijn.

8. De Opschepper

Deze man is overal geweest en heeft alles al gedaan, vooral als jij zegt dat je het nog moet doen. Deze persoon laat maar namen vallen en geeft neerbuigend advies.

9. De nieuwe

Deze persoon is over-enthousiast en heeft over-ingepakt, want dit is zijn eerste keer op deze bestemming. Zijn rugzak is nieuw en glanzend en onnodig zwaar. Hij sjouwt met vele flessen, gidsen en hij heeft zelfs een medische kit verstopt in zijn tas.

10. Mr. Hot maar hij weet het niet

Hij wordt vaak omringd door uitgesproken mensen, dus krijgt hij niet veel aandacht. Hij heeft er geen idee van dat vrouwen hem aantrekkelijk vinden, en dat maakt hem dan ook oh zo aantrekkelijk. Maar jij zal wel actie moeten ondernemen.