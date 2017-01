We fietsen wat af in Nederland! Naar school, naar het werk, dagjes uit en zelfs fietsvakanties zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. En maar goed ook, want fietsen kent vele voordelen, voor zowel de gezondheid als het milieu en je portemonnee. Van jong tot oud, iedereen kan kiezen voor dagelijks fietsen voor een gezonder leven! We zetten hier dan ook 10 voordelen van fietsen op een rij.

1. Beweging. We hebben beweging nodig. Aangeraden wordt dan ook om dagelijks ten minste dertig minuten te bewegen wat zeer belangrijk en noodzakelijk is voor de gezondheid op lange termijn. Als je naar het werk of school fietst, kom je al gauw aan die 30 minuten. Dus pak voortaan de fiets!

2. Versterkt de spieren. Door te fietsen trappen we wat af, vooral bij tegenwind. Hierdoor zorgt fietsen voor versteviging van de spieren van de kuiten en de dijen.

3. Cardiovasculaire gezondheid. Tijdens het fietsen klopt het hart sneller dan gebruikelijk. Dit bevordert een goede gezondheid voor het hart.

4. Meer energie. Fietsen helpt bij het verhogen van het uithoudingsvermogen. Je krijgt er meer energie van wat resulteert in enthousiasme op het werk en alle dagelijkse activiteiten.

5. Houdt stress onder controle. Fietsen staat voor het verminderen van stress en voor plezier. Maar dan moet je je wel niet gek laten maken door het verkeer. Kies voor rustige plekken om relaxed te fietsen, en niet de drukte van de stad.

6. Gewichtsverlies. Fietsen is een uitstekende oefening voor het verbranden van calorieën. Regelmatig fietsen helpt om gewicht te verliezen en een slanke lichaamsbouw te behouden.

7. Reduceert pijn. Fietsen helpt bij pijnbestrijding. Het kan een zeer belangrijke rol spelen bij het verlichten van fysiologische en psychologische problemen.

8. Verlaagt het risico op diverse ziekten. Fietsen verlaagt het risico op diverse ziekten, maar kan ze ook onder controle houden. Denk onder andere aan kanker, diabetes, artritis, obesitas en depressie.

9. Goed voor het milieu. Fietsen is een milieuvriendelijke wijze van vervoer, omdat het de vervuiling vermindert en ook de uitstoot van broeikasgassen. Het bevordert dus niet alleen de gezondheid, maar zorgt ook een beter milieu.

10. Het is goedkoop. Je hebt geen benzine nodig, je hoeft geen wegenbelasting te betalen of parkeergeld. De enige investering die je moet maken is een fiets aanschaffen. Dit kan je zo duur of zo goedkoop mogelijk maken als je zelf wilt. Op Prijskiller.nl vindt je bijvoorbeeld een ruim assortiment van fietsen voor vrouwen, mannen en kinderen.