10 voordelen van het gebruik van weerstandsbanden tijdens het trainen

Weerstandsbanden, ook wel resistance band of fitness elastiek genoemd, zijn ideaal voor mensen die thuis willen trainen, of die graag hun trainingen willen blijven doen wanneer ze reizen. Er zijn veel voordelen voor dit eenvoudige fitnessartikel, waaronder veelzijdigheid, gemak, veiligheid en effectiviteit. Hoe meer je leert over de voordelen van een weerstandsband, hoe meer gemotiveerd je zult zijn om ze toe te voegen aan je trainingsroutine thuis.

1. Je hebt een kosteneffectieve workout

Of je ze nu individueel of als set koopt, weerstandsbanden zijn een goedkope aanvulling op je huisgymnastiekapparatuur. Sommige weerstandsbanden worden zelfs verkocht met een begeleide oefen DVD.

2. Gemakkelijk te gebruiken voor meerdere fitness niveaus

Weerstandsbanden komen in meerdere weerstandsniveaus, meestal lichte, medium of zware. Je kunt de mate van weerstand tijdens de oefening verder aanpassen door slechts meer of minder speling aan de band te geven, evenals door meerdere weerstandsbanden te combineren om de uitdaging te verhogen.

3. Wijzig bekende oefeningen

Weerstandsband oefeningen zijn vaak gebaseerd op bekende kracht-training bewegingen. Bijvoorbeeld, als je op het ene uiteinde van het koord staat en je arm omhoog schuift terwijl je het andere uiteinde vasthoudt, vervang je je standaard dumbbell bicep curl.

4. Je oefent je hele lichaam

Veel weerstandsband kits komen met aanbevolen oefeningen voor bijna elke grote spiergroep in je lichaam.

5. Je bespaart op opslagruimte

Als je niet veel ruimte hebt voor allerlei fitness apparaten, zijn weerstandsbanden een geweldige optie die zeer weinig ruimte inneemt. Je kunt ze na het trainen op een haak hangen, of ze oprollen om in een doos of lade te bewaren.

6. Je kunt ze overal mee naar toe nemen

Omdat ze zo klein en draagbaar zijn, zijn weerstandsbanden een geweldige manier om je training mee te nemen als je reist. Er zijn veel weerstandsoefeningen die gemakkelijk in de kleine ruimte van een hotelkamer kunnen worden gedaan.

7. Je kunt variatie toevoegen aan je workouts

Na verloop van tijd passen je spieren zich aan bij elke nieuwe trainingsroutine. Het is een goed idee om het te mixen met cross-training met vrije gewichten en apparaten. Allen zullen je spieren op een iets andere manier laten werken.

8. Je traint veilig, ook als je alleen bent

Weerstandsbanden bieden krachttraining zonder het risico om een ​​zwaar gewicht op je voet te laten vallen of je vingers tussen gewichtsplaten te verpletteren. Dat maakt ze ideaal om te trainen als je geen persoonlijke trainer of trainingspartner hebt.

9. Combineer met andere trainingsapparatuur

Hoewel weerstandsbanden uitstekend werken, kunnen ze ook worden gecombineerd met andere trainingsapparatuur. Bijvoorbeeld bicep curls doen met zowel een weerstandsband als een dumbbell geeft je de gecombineerde voordelen van elk type uitrusting.

10. Je krijgt een effectieve workout

Hoewel er verschillen zijn tussen vrije gewichten en weerstandsband oefeningen, zijn beide effectief. Losse gewichten zullen het zwaarst voelen in het begin, terwijl weerstandsbanden je spieren harder doen werken aan het einde (wanneer de band het meest strak is). Hoe dan ook, je lichaam beweegt tegen weerstand, en dat geeft je spieren een effectieve training.